von Eugen Epp Er habe ein paar Kilo zuviel, gibt Sänger Lewis Capaldi zu – ein großes Problem ist das für ihn aber nicht. Ein gestählter Körper ist für den Schotten nicht erstrebenswert, im Gegensatz zu vielen anderen Popstars.

Lewis Capaldi wirkt oft ganz anders als man sich gemeinhin einen Popstar vorstellt: bescheiden, bei Konzerten manchmal leicht nervös, etwas mollig. Dazu kommt, dass Capaldi das Tourette-Syndrom hat. Trotzdem landete der 26-Jährige mit seinem Song "Someone You Loved" im Vereinigten Königreich und in den USA einen Nummer-eins-Hit, auch in Deutschland wird er immer bekannter und beliebter.

Doch während der Ruhm viele Menschen verändert, fühlt sich der Schotte weiterhin ganz wohl in seiner Haut – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn offenbar hat er keine Pläne, an seiner Figur zu arbeiten. "Ich existiere, wie ich bin", sagte Capaldi in einem Interview mit dem "Independent". "Die Leute können sich damit identifizieren, wie ich aussehe." Er wiege zwar gerade etwas mehr als er sich wünsche, allzu viel Zeit im Fitnessstudio wird der Sänger aber wohl auch in Zukunft nicht verbringen.

Lewis Capaldi bringt zweites Album heraus

"Ich habe kein Verlangen danach, wie gemeißelt auszusehen", erklärte er in dem Interview. Einen Sixpack zu haben klinge "langweilig und zeitaufwendig" für ihn – eine Einstellung, die wohl viele Männer mit Dadbod nachvollziehen können, auch wenn sie sich insgeheim womöglich doch einen definierteren Körper wünschen. Auf Promi-Partys habe er damit aber oft das Gefühl, nicht in das Umfeld zu passen.

Für Lewis Capaldi geht es aber um mehr als sein eigenes Körpergefühl. Ihm ist es wichtig, mit seiner Figur auch ein Zeichen in der Öffentlichkeit zu setzen. "Ich denke, es wichtig, dass es Menschen wie mich und Lizzo gibt, um den Leuten zu zeigen, dass man nicht spindeldürr oder wie ein Backsteinhaus gebaut sein muss, um erfolgreich zu sein", sagt er. Auch die amerikanische Sängerin steht zu ihrer kurvigen Figur.

Soundtracks Von "Lose Yourself" bis "Bella Ciao": Songs, die durch Filme und Serien zu Mega-Hits wurden 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter "Lose Yourself" (Eminem) in "8 Mile" Natürlich steuerte Eminem für seinen biografischen Film "8 Mile" zu einem großen Teil selbst die Musik bei. "Lose Yourself" läuft zwar nur im Abspann, wurde aber zu einem der erfolgreichsten Hip-Hop-Lieder überhaupt und zur meistverkauften Single von Eminem. Mehr

Lewis Capaldi veröffentlicht im Mai sein zweites Album "Broken by Desire to Be Heavenly Sent". Für den Herbst sind Konzerte in München und Stuttgart angekündigt, die aber bereits ausverkauft sind.

Quelle: "Independent"