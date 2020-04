Der australische Schauspieler Liam Hemsworth (30, "Die Tribute von Panem") hat sich von den Krisen und Schicksalsschlägen der vergangenen 18 Monate erholt. Er befinde sich im "Wiederaufbaumodus", erklärt er im Interview mit dem Magazin "Men's Health".

Die Operation

Zwischen Hausbrand und Trennung musste Hemsworth im Februar 2019 in die Klinik: "Ich hatte einen Nierenstein. Es war eine der schmerzhaftesten Wochen meines Lebens. [...] Ich musste ins Krankenhaus gehen und mich operieren lassen", offenbart er nun in dem Interview.

Inzwischen sei alles wieder in Ordnung. Da aber eine 50-prozentige Chance bestehe, wieder einen zu bekommen, musste Hemsworth seine Ernährung umstellen. Denn sein Nierenstein sei durch zu viel Oxalat in der Ernährung entstanden. "Oxalate sind in vielen Gemüsesorten enthalten, insbesondere in Spinat, Mandeln, Rote Beete und Kartoffeln. Jeden Morgen aß ich fünf Handvoll Spinat mit Mandelmilch, Mandelbutter und etwas veganem Eiweiß in einem Smoothie." Er habe das für "super gesund" gehalten und es nach vier Jahren als Veganer völlig überdenken müssen.

Trennung und Hausbrand

Die beiden anderen persönliche Katastrophen waren bereits bekannt: Im November 2018 ging sein Haus in Malibu bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien in Flammen auf und brannte samt Inventar bis auf die Grundmauern nieder. Ein Foto von der Ruine postete er damals auf Instagram.

Und zu guter Letzt endete seine jahrelange On-Off-Beziehung mit Miley Cyrus (27) mit der Trennung im August 2019 kurz nach der Eheschließung im Dezember 2018. Die Scheidung soll inzwischen auch durch sein.

Er hat viel gelernt

Aus den schwierigen Zeiten, die hinter ihm liegen, hat er offenbar viel gelernt: "Die kleinen Dinge zu schätzen. Das ist etwas, woran ich mich immer zu erinnern versuche, vor allem in Zeiten, in denen die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie ich es geplant habe oder wie ich es wollte. Ich schätze das, was ich habe, und suche nach Dingen, die mich glücklich machen, und nach Dingen, die mich zu einem besseren Menschen machen", sagt Liam Hemsworth weiter.