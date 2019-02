"Wir haben so viel zusammen durchgemacht in den vergangenen zehn Jahren. Also habe ich gedacht, es wäre an der Zeit."

Liam Hemsworth (29) hat in der Show "Sunday Today" verraten, warum er Miley Cyrus (26, "Younger Now") zehn Jahre nach dem Start ihrer Liebesgeschichte geheiratet hat. Die beiden hatten sich im Dezember das Jawort gegeben. "Es war ein wirklich besonderer Tag", erzählte der Schauspieler. Die Feier habe im engsten Familienkreis stattgefunden. "Ich bin wirklich glücklich, mit einer so großartigen Person zusammen zu sein", sagte er über seine Ehefrau.