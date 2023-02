Action-Ikone Liam Neeson hat verraten, warum er mit Sexszenen in seine Filmen nicht besonders viel anfangen kann.

Action-Star Liam Neeson (70) hat verraten, dass er ungern Sexszenen dreht. "Ich will ehrlich sein, wenn ich eine Sexszene sehe, kann ich einfach nicht hinschauen", sagte er "Vanity Fair" im Interview. Das sei ihm "einfach peinlich", erklärte der 70-Jährige. "Ich weiß, dass sie choreografiert sind und so, aber das muss ich nicht sehen."

"Ich mache sie nicht gerne", sagte Neeson. "Ich habe schon einige Sexszenen gedreht und ich hätte es lieber der Fantasie überlassen, vor allem bei den Damen, den Schauspielerinnen", so der "Taken"-Darsteller.

Aufklärungsgespräch mit seinem Sohn "peinlichster Moment"

Stichwort unangenehm: Das Gespräch über Bienchen und Blümchen mit seinem Sohn Daniel (26) sieht Neeson als den "peinlichsten Moment", den er je erlebt hat. Bei "Watch What Happens Live" am Donnerstag waren sich Vater und Sohn allerdings nicht einig, wie peinlich das offene Gespräch über Sex wirklich war. Daniel sah es zumindest nicht als den "peinlichsten Moment", gab aber zu, dass es "ziemlich seltsam" war.

Neeson: Komödien könnten "das Ende meiner Karriere sein"

Wie seltsam es sein wird, Liam Neeson in einer Komödienrolle zu sehen, wird möglicherweise schon bald offenbar. Auf die Frage nach seiner möglichen Beteiligung an einem Reboot von "Die nackte Kanone" sagte Neeson "Vanity Fair": "Es ist noch nicht beschlossene Sache." Aber "Seth MacFarlane arbeitet am Drehbuch und Akiva Schaffer ist der Autor und Regisseur".

"Wir werden also sehen", sagte die Action-Ikone. "Komödien zu machen, wird das Ende meiner Karriere sein, oder es wird ein neues Level erreichen", prognostizierte er. Mit MacFarlanes "A Million Ways to Die in the West" war er 2014 zumindest schonmal an einer Komödie beteiligt, spielte dort aber auch eher eine ernste Rolle.