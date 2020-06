Kitty Neeson, die Mutter von Schauspieler Liam Neeson (68, "96 Hours"), ist laut "Ballymena Daily" am Samstag gestorben. Das sei bei einer Messe in der nordirischen Stadt am Wochenende bekannt gegeben worden, die wegen der Coronavirus-Pandemie auf Facebook zu sehen gewesen war. Laut "People" war die ehemalige Köchin 94 Jahre alt.

Kitty Neeson hat insgesamt vier Kinder zur Welt gebracht. In ihrer Heimatstadt Ballymena wurde auch Liam 1952 geboren. Der Hollywood-Star wird am heutigen 07. Juni 68 Jahre alt. Berühmt wurde er Anfang der 90er Jahre unter anderem durch die Rolle des Oskar Schindler in Steven Spielbergs "Schindlers Liste", die seinen Durchbruch in Hollywood bedeutete.