Am 1. Juli gaben Cheryl Cole (35, "Messy Little Raindrops") und Liam Payne (24, "Familiar") nach zweieinhalb Jahren ihre Trennung bekannt. Nun soll der One-Direction-Star wenige Wochen danach bereits wieder vom Markt sein. Wie die britische Zeitung "The Sun" spekuliert, soll er sich eine erst 18 Jahre alte Instagram-Schönheit namens Maya Henry geangelt haben.

Dem Bericht zufolge seien die beiden schon bei mehreren gemeinsamen Dates an verschiedenen Orten gesichtet worden. Unter anderem auch bei einem von Dolce & Gabbana organisierten Gala-Dinner am Comer See. Von der Veranstaltung posteten sowohl Payne als auch Henry Fotos auf Instagram - die 18-Jährige sogar ein Gruppenfoto, auf dem auch der Musiker zu sehen ist.

Insidern zufolge hätten sie sich aber bislang nur ein paar Mal geküsst. Payne habe es nicht eilig, gleich wieder in einer Beziehung zu landen. Er sei nicht bereit für eine neue ernste Partnerschaft, wird eine Quelle zitiert. Seine Prioritäten seien ganz klar Söhnchen Bear, den er gemeinsam mit Cheryl hat, und seine Musik-Karriere.

Laut "Sun" ist Maya Henry die Tochter eines Multimillionärs aus Texas. Auf Instagram folgen der braunhaarigen Schönheit über 80.0000 Menschen.

Maya Henry ist nicht die Einzige...

Doch die 18-Jährige ist nicht die Einzige, die mit Payne in Verbindung gebracht wird. Auch das Model Cairo Dwek (20) wird von britischen Medien als heiße Kandidatin an der Seite des 24-Jährigen gehandelt. "Daily Mail" veröffentlichte unter anderem Fotos von den beiden, die sie am Sonntag beim gemeinsamen Mittagessen am Comer See zeigen.