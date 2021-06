Die Schauspielerin Libuse Safrankova ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Bekanntheit erlangte sie mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".

Die Schauspielerin Libuse Safrankova (1953-2021) ist tot. Das hat ihr Sohn dem tschechischen Nachrichtensender "CNN Prima News" bestätigt. Safrankova wurde 68 Jahre alt. International bekannt wurde die tschechische Schauspielerin als Aschenbrödel im Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973. Zu Weihnachten läuft der Film auch oftmals im deutschen TV. In weiteren Ländern gilt das Märchen ebenfalls als Weihnachtsklassiker.

Safrankova, die 1953 in Brünn geboren wurde, hatte Anfang der 1970er Jahre ihre erste Filmrolle in der Literaturverfilmung "Babicka". Sie war im Laufe der Jahre in zahlreichen Film- und TV-Produktionen zu sehen, auch in weiteren Märchenfilmen wie "Die kleine Meerjungfrau". Auf der Theaterbühne war die Schauspielerin ebenso keine Unbekannte. Im Jahr 2015 wurde dann bekannt, dass sie an Lungenkrebs erkrankt war. Safrankova war seit vielen Jahren mit ihrem Schauspielkollegen Josef Abrham (81) verheiratet.