Sie sind jung, hübsch und können toll singen: Rebecca (22), Anna (25), Louiza und Lisa (25). Gemeinsam bilden sie Lichtblick, Deutschlands erste Schlager-Girlgroup. Hinter dem ehrgeizigen Projekt steckt keine Geringere als "Atemlos"-Texterin und Produzentin Kristina Bach (56). Am heutigen Freitag bringt das Quartett sein Debütalbum raus. Im Interview mit spot on news sprechen die Vier über ihre Vorbilder, Sünden und Traummänner.

Wie fühlt es sich an, Deutschlands erste Schlager-Girlgroup zu sein?

Anna: Wir sind fasziniert und überwältigt von dem, was gerade passiert. Als wir klein waren, haben wir Girlgroups wie die "Spice Girls" oder die "No Angels" bewundert und angehimmelt. Nun selbst Teil einer Girlgroup zu sein, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und nicht nur das: wir haben sogar meinen damaligen Lieblingssong "Daylight" von den No Angels auf Deutsch (" Lichtblick") in unserem ganz eigenen "Lichtblick"-Sound auf dem Album! Als neue Girlgroup starten wir vier jetzt mit grenzenlos positiver Power in diese Reise und wir möchten alle Frauen, Männer, Jungs, Girls mit dieser Lust anstecken und mit auf unseren Weg nehmen.

Lebt ihr mit Lichtblick gerade euren Traum?

Anna: Ja, absolut! Für jede von uns Mädels ging es mit der Musik schon von Kindesbeinen an los, diese Leidenschaft brennt bis heute in uns. Wir lieben es, der Kreativität freien Lauf zu lassen, die Musik zu spüren, gute Laune zu versprühen und die tolle Energie wahrzunehmen, die unsere Fans uns schenken, dafür sind wir sehr dankbar! Wir freuen uns auf viele wunderbare Momente voller Lebensfreude gemeinsam mit den Menschen, die unsere Musik genauso lieben wie wir!

In euch werden große Erwartungen gesteckt. Habt ihr Angst vorm Scheitern?

Rebecca: Angst, nein! Wir sind von Lichtblick aus tiefstem Herzen überzeugt und stehen mit Leib und Seele hinter jedem Song auf unserem Album! Angst vor dem Scheitern hindert einen nur daran zu wahrer Größe zu gelangen. So heißt es auch in unserer wunderschönen Ballade "Bis zum letzten Atemzug": "Wir sind wie wir sind, werden älter, bleiben Kind, stürzen ab, fliegen hoch bis in nächste Morgenrot." Jeder fällt manchmal hin, was zählt ist immer wieder aufzustehen und nie aufzugeben!

Habt ihr einen Plan B in der Tasche?

Rebecca: Wie Anna schon gesagt hat, leben wir gerade unseren Traum! Es wird vielleicht nicht immer einfach sein, aber wenn man sich etwas von ganzem Herzen wünscht, kann einen auch nichts aufhalten. Musik ist schon immer Teil unseres Lebens gewesen und das wird sich nie ändern. Wir glauben fest daran, dass Lichtblick ein Erfolg wird! Lichtblick ist unser Plan A-Z!

Hinter dem ganzen Projekt steckt Kristina Bach. Wie ist sie so als Mensch?

Lisa: Kristina ist einfach eine unfassbar starke, unabhängige Frau, die sehr viel Liebe, Kraft und Herzblut in ein Projekt fließen lässt. Und das merken wir total. Ihre Hingabe und ihre Unterstützung sind in jedem ihrer Songs, die Sie für uns geschrieben hat, wie zum Beispiel "Sprachlos vor Gefühl" spürbar. Wenn wir einen Rat brauchen, ist sie für einen da und wenn dann mal der Feierabend winkt, dann gibt es auch mal eine schöne gemütliche Runde zusammen à la Mädelsabend, wie man es in unserem Song "Mädchen" mitverfolgen kann. Sie ist durch und durch eine klasse Frau und wir sind verdammt stolz, sie als unsere Mentorin und auch Freundin bezeichnen zu dürfen. "Mädchen" halten eben zusammen!

Wer ist bei euch Mädels die Chefin im Ring?

Lisa: Welcher Ring? Wir kämpfen ja nicht gegeneinander, sondern miteinander. (lacht)

Ihr kanntet euch zuvor alle noch nicht. Gibt es ab und an auch mal einen Zickenkrieg?

Louiza: Einen richtigen Zickenkrieg gibt es bei uns nicht. Wir sind vier erwachsene junge Frauen und haben wie jede andere normale Frau auch eine eigene Meinung und dementsprechend auch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, wo wir aber immer schnell und einfach eine Lösung finden.

Hört ihr privat auch gerne Schlager? Von wem seid ihr Fan?

Louiza: Ich bin mit Schlager aufgewachsen und auch bis heute nie wirklich von dieser Musikrichtung abgekommen, weil ich diese positive Energie und Freude, die auf den Schlagerbühnen versprüht wird, so sehr genieße und auch selbst gerne mit anderen Menschen teile.

Wer sind eure musikalischen Vorbilder?

Rebecca: Wir haben teilweise gemeinsame, teilweise sehr unterschiedliche Vorbilder aus verschiedenen Genres. Eines meiner größten Vorbilder ist Roger Cicero. Er war ein genialer Sänger und toller Mensch und ich hatte vor ein paar Jahren das Privileg, ihn persönlich kennen zu lernen und bei ihm daheim eine private Gesangsstunde zu bekommen. Diesen Tag werde ich nie vergessen und immer zu schätzen wissen.

Anna, du hast eine Leidenschaft für Fast Food - wie hältst du trotz dieser Sünde deine Figur?

Anna: Ich muss zugeben, ich liebe gutes Essen generell, und mit einem leckeren Burger mit Pommes kann man mich echt glücklich machen (lacht). Das geht natürlich nicht jeden Tag, ich achte sehr auf meine Gesundheit und ich betreibe fast täglich viel Sport, um fit zu bleiben. Ab und an gönne ich mir jedoch richtig "sündhafte" und deftige Speisen, da leuchten Annas Augen dann.

Rebecca und Louiza, ihr wart mal bei "DSDS". Glaubt ihr, Dieter Bohlen bereut es nun, dass nicht er mit euch Musik machen kann?

Rebecca (lacht): Das ist eine sehr gute Frage. Sollten wir ihm je begegnen und er erinnert sich noch an uns, kann man ja mal nachhaken. Letzten Endes ist es aber irrelevant. Was vergangen ist, ist vergangen. Wir leben im Hier und Jetzt und genießen gerade einfach nur unsere Lichtblick-Zeit.

Louiza, über dich heißt es, du hättest für jeden Typ den perfekten Outfit-Tipp parat. Gibt es einen Schlager-Star, dem du gerne mal beratend zur Seite stehen würdest?

Louiza: In meiner Freizeit beschäftige ich mich in der Tat sehr gerne mit Mode und mag es, mich immer wieder zum Thema Klamotten und Styles neu zu entdecken. Die Modewelt ist einfach so vielfältig und interessant, jedoch könnte ich mir nicht vorstellen, einen Schlagerstar zum Thema Outfits zu beraten.

Lisa, deinen Körper zieren mehrere Tattoos. Was würdest du dir niemals unter die Haut stechen lassen?

Lisa: Ich würde mir niemals chinesische Schriftzeichen stechen lassen. Jedes Zeichen hat schon mehrere Bedeutungen und da dann wirklich das Richtige finden, damit da kein Blödsinn steht. Lieber etwas, was eine Bedeutung hat. Dann hat man auch noch in 50 Jahren von seinem Startplatz was. (lacht)

Ihr seht alle bezaubernd aus. Seid ihr noch auf dem Markt oder schon vergeben?

Lisa: Ich bin glücklich.

Rebecca: Ich bin sehr glücklich vergeben.

Anna: Lieben Dank für das süße Kompliment. Derzeit bin ich nicht vergeben, somit bleibt mehr Zeit für tolle Mädelsabende.

Louiza: Jede Frau ist auf ihre Art und Weise schön, dass darf bzw. sollte man nicht vergessen. Ich bin Single und bin auch gar nicht böse drum. (lacht)

Welche Eigenschaften muss euer Traummann mitbringen?

Lisa: Charakter sollte er haben, Humor und verrückt sein.

Rebecca: Alle, die mein Freund auch hat. Ich kann mich wirklich nicht beschweren! Es ist schön angekommen zu sein!

Anna: Schwach werde ich, wenn er Ausstrahlung, Charakterstärke, Intelligenz und ein schönes Lächeln hat und dann sogar noch ein Gentleman ist.

Louiza: Er sollte einen tollen Charakter und ein sympathisches Auftreten haben.