Ralf Moeller weiß, warum es bei manchen Männern mit der Partnerin nicht klappen will. Aber wie steht es eigentlich um seinen Beziehungsstatus?

Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller empfiehlt Männern im Umgang mit Frauen vor allem eines: "Zuhören! Ich beobachte das manchmal. Der Mann erzählt und erzählt, will unterhalten, will zeigen, wie toll er ist und die Frau schaut zu. Das ist zu viel", sagte der 64-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

"Ganz wichtig bei Frauen: Einfach nur zuhören. Nur zuhören." Er selbst sei momentan nicht in festen Händen, es gehe ihm aber gut damit, sagte Moeller. "Keine Angst, ich vereinsame nicht." Berühmt wurde Moeller unter anderem durch seine Rolle im Blockbuster "Gladiator" (2000).