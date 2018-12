Das berühmteste Paar der deutschen Schlagerwelt hat sich getrennt Helene Fischer und Florian Silbereisen sind nicht mehr zusammen Seit 2008 waren die beiden ein Paar Die Trennung bestätigte Fischer auf ihrem Facebook-Kanal dort ließ die Sängerin eine weitere Bombe platzen: Sie uns Florian seien schon eine Weile getrennt Und weiter: "Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen." Helene Fischer via Facebook Und das soll ihr neuer sein: Der Akrobat Thomas Seitel Mit ihm arbeitete sie während ihrer Tour zusammen Florian Silbereisen wünscht den beiden Glück: ZITAT: "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche." Florian Silbereisen via Facebook Das Traumpaar des Schlagers geht in Freundschaft auseinander doch die Fans sind geschockt: "Ich bin ganz ehrlich die Nachricht hat mich tief getroffen." oder: "ich bin nur sehr geschockt und sehr traurig."