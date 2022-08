Es ist eine Nachricht, mit der keiner gerechnet hat: Kim Kardashian und Pete Davidson sollen sich nach neun Monaten turbulenter Beziehung getrennt haben. Dabei war kürzlich noch von Kinderwunsch die Rede.

Kaum eine Liebelei sorgte in den vergangenen Monaten für mehr Furore, als die zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson. Erst gab es ordentlich Zoff mit ihrem Ex Kanye West, dann turtelten die Frischverliebten wie Teenies öffentlichkeitswirksam über die roten Teppiche. Im vergangenen Monat machte gar das Gerücht die Runde, dass die Vierfach-Mama mit ihrem jungen Freund, Davidson ist knackige 28 Jahre jung, noch einmal nachlegen will. Eine Seifenblase, die nun wohl geplatzt ist. Denn anstelle von Babynews berichten US-Medien nun von Trennung.

Ach, was waren sie glücklich. Nach der gescheiterten Ehe mit Rapper Kanye West, schien es, als ob in den Bauch des prominenten Aushängeschilds des Kardashian-Clans endlich wieder Schmetterlinge eingezogen wären. Erst jüngst noch ließ sich Davidson ein (weiteres) Liebestattoo stechen und sprach in der Talkshow "Heart to Heart" von seinem Kinderwunsch. "Das Wichtigste für mich, das ich noch erreichen möchte, ist ein Kind zu haben. Das ist sozusagen mein Traum. Ja, es ist super kitschig", sagte er. Und führte an, dass er sich gerade auf dieses Kapitel vorbereite. Es kursierten gar Gerüchte, dass die beiden bereits an kräftig an der Umsetzung "arbeiteten". Die Fans waren aus dem Häuschen.

Kim Kardashian und Pete Davidson turteln nicht mehr

Befeuert wurde der Hype mit dem Auftritt Davidsons in der Reality-Show "The Kardashians". Auch dort inszenierte sich das Pärchen als schwer verliebt, machte gar dem anderen Vorzeigepaar der Show, Kourtney und Travis Barker, in Sachen sexuelle Energie Konkurrenz. Doch jetzt soll die rosarote Brille wohl ausgedient haben. Wie Insider unter anderem "Page Six" und "People" bestätigten, hat sich das Promi-Paar nach neun turbulenten Monaten Beziehung getrennt. "E! News" hatte zuerst darüber berichtet.

Eine Wendung, die so niemand erwartet hätte. Noch am Donnerstag hatte "People" einen Insider zitiert, der davon sprach, dass die beiden "noch immer sehr glücklich" miteinander seien. Obschon Davidson im Sommer einen Film in Australien drehte, Unternehmerin Kardashian ihre Geschäfte überwiegend in Los Angeles führte. Die Fernbeziehung sei nicht einfach gewesen, sie bekämen es aber hin, und "Kim könne es nicht erwarten", dass ihr Pete aus Australien zurückkomme, so der Insider. Jetzt allerdings ist plötzlich davon die Rede, dass die Entfernung und der übervolle Terminkalender eben doch Sargnägel für die Beziehung gewesen seien. Wie eine Quelle "Page Six" erklärt habe, hätte beides es schwierig gemacht, eine Beziehung zu führen. Und: "Sie haben beschlossen, einfach nur Freunde zu sein und haben viel Liebe und Respekt füreinander".

An anderer Stelle scheint es für Kim Kardashian allerdings besser zu laufen. Denn berichtet wird nun auch, dass die Beziehung zwischen ihr und Ex-Mann Kanye West sich zu normalisieren scheine, sie inzwischen einen guten Weg gefunden hätten, sich um die vier Kinder gemeinschaftlich zu kümmern. Zuletzt postete Kardashian Bilder, die sie und Tochter North mit Sonnenbrillen zeigen, die ihr Ex entworfen hat. Interpretiert wird das vielfach als ein Statement dafür, dass die Ex-Eheleute sich zumindest auf freundschaftlicher Ebene wieder annähern.

