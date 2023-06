Findet sich gerade ein neues Promipaar? Gerüchten zufolge soll Lewis Hamilton mit einer berühmten Sängerin gesichtet worden sein.

Kommen sich die kolumbianische Sängerin Shakira (46) und der britische Formel-1-Star Lewis Hamilton (38) tatsächlich näher? Diese Gerüchte streut zumindest das "People"-Magazin. Eine anonyme Quelle behauptet dem Bericht zufolge, dass die beiden die Dinge "mit Spaß und flirtend" angehen. Der angebliche Insider fügt hinzu: "Sie verbringen Zeit miteinander und befinden sich in der Phase des Kennenlernens." Offiziell äußern dazu wollte sich weder die Musikerin noch der Rennfahrer.

Shakira soll beim F1-Rennen in Barcelona Anfang Juni gesichtet worden sein. Angeblich auch zusammen mit Hamilton, wie "People" weiter berichtet. Die beiden sollen mit einer Gruppe von Freunden ausgegangen sein. Auch im Mai wurden sie dem Bericht zufolge zusammen mit Freunden in Miami gesichtet.

Berühmte Ex-Partner

Shakiras Trennung im Juni 2022 vom spanischen Fußballstar Piqué (36), der unlängst sein Karriereende bekanntgab, sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Etwa zwölf Jahre lang waren die beiden Stars liiert, die zusammen die Kinder Milan (10) und Sasha (8) haben. Im Januar hatte die Sängerin den Track "BZRP Music Sessions, Vol. 53" veröffentlicht. Viele Fans sahen darin ein Rachelied.

Shakira verriet vor Kurzem in einem Interview, dass sie "emotional von Männern abhängig" gewesen sei und an "das Märchen" geglaubt habe, "dass eine Frau einen Mann braucht, um komplett zu sein". Sie sagte weiter: "Jetzt fühle ich mich vollständig, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich auf mich selbst verlasse und ich auch zwei Kinder habe, die auf mich angewiesen sind, also muss ich stärker sein als eine Löwin."

Lewis Hamilton soll von November 2007 bis Februar 2015 in einer On/Off-Beziehung mit Sängerin Nicole Scherzinger (44) gewesen sein. Seitdem gibt es immer wieder Liebesgerüchte um den 38-Jährigen. Ob die Spekulationen rund um Shakira stimmen, bleibt abzuwarten...