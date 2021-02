Schauspielerin Lily James sorgte in den vergangenen Monaten mit ihren Männergeschichten immer wieder für Aufsehen. Jetzt soll sie sich einen Musiker geschnappt haben.

Schon in "Downton Abbey" war Lily James als Lady Rose eine Rebellin, doch die große Liebe fand sie in einem ordentlichen, aristokratischen Mann - wie es sich gehört. Im echten Leben hingegen scheint die junge Britin es etwas wilder zu mögen. Die Schauspielerin wurde jetzt dabei ertappt, wie sie einen Rocker küsste.

Laut "MailOnline" handelt es sich dabei um Michael Shuman. Der Musiker ist Bassist der us-amerikanischen Band "Queens of the Stone Age". Eine Band die den Rock'n'Roll-Lifestyle mit all seinen Exzessen - Sex und Drogen - verinnerlicht hat. Zurzeit soll Shuman in einem kleinen Boutique-Hotel in Suffolk abgestiegen sein, in dem auch die 31-Jährige mit ihrer Crew untergebracht ist. Sie dreht dort aktuell den Film "What's Love Got to Do With it?".

Beim Küssen gesehen

Dem Bericht zufolge wurden die Schauspielerin und der Rocker in dem Hotel gemeinsam beobachtet. "Sie lachten und scherzten und sahen sehr glücklich zusammen aus", erzählte demnach ein Augenzeuge. Auch ein Kuss soll ausgetauscht worden sein.

Bis Ende 2019 war Lily James mit dem "Doctor Who"-Star Matt Smith liiert. Nach dem Ende der fünfjährigen Beziehung sorgte James mit ihrem Datingleben immer wieder für Furore.

Nachdem sie zunächst öfter an der Seite von Chris Evans gesehen worden war, lösten Bilder von ihr und dem Schauspielkollegen Dominic West im vergangenen Oktober einen kleinen Skandal aus. Die Bilder suggerierten innige Stunden in Rom - West jedoch war und ist verheiratet.

Wie die Schauspielerin nun ihre vermeintlich neueste Liebe kennengelernt hat, ist unbekannt.

Quellen:Dailymail, The Sun, Mirror