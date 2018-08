Und wieder eine! Schauspielerin Lili Reinhart (21) ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Sowohl ihr Twitter- als auch Snapchat-Account wurden gehackt, wie "People" berichtet. Das Pikante: Der Hacker veröffentlichte ein angebliches Nackt-Foto des "Riverdale"-Stars.

"Hättest keinen Mist über uns erzählen dürfen. Für die Lili-Fans, habe dieses Meisterwerk in iCloud gefunden", kommentierte der Kriminelle laut "People" den vermeintlichen Schnappschuss - der sich als Fake-Foto einer Porno-Seite herausstellen sollte und bereits kurze Zeit später zusammen mit dem Tweet wieder gelöscht wurde.

Kurios ist, dass nur zwei Tage zuvor Lilis Freund und "Riverdale"-Kollege Cole Sprouse (26) ebenfalls gehackt wurde. Zwar wurden keine vermeintlichen Fotos von ihm veröffentlicht, dafür aber ein fieser Tweet hinterlassen, in dem behauptet wurde, der Schauspieler wäre am Disney-Set in sexuelle Handlungen involviert gewesen. Lili Reinhart kommentierte diese Aktion unbeeindruckt: "Coles Twitter-Account wurde übrigens gehackt. Verdammte Leute, die so was tun, mal ehrlich."

Ob das Promi-Paar ihre Social Media-Accounts mittlerweile wieder unter Kontrolle hat, ist nicht bekannt.