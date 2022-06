Während die Vorbereitungen zur großen "Party at the Palace" laufen, feiern Prinz Harry und Meghan in Windsor den ersten Geburtstag ihrer Tochter Lilibet. Zu den Feierlichkeiten kamen zwar keine Stars, dafür aber kleine, königliche Gäste.

Bei einer lauschigen Gartenparty im Frogmore Cottage sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Lilibets erstem Geburtstag die Verwandtschaft eingeladen haben. Mit Geburtstagstorte, Luftballons, Gesellschaftsspielen und Picknick-Snacks.

Zu der Geburtstagsfeier des kleinen Mädchens waren laut dem britischen News-Magazin "Daily Mail" die Kinder von Harrys Cousine und Tochter von Prinzessin Anne, Zara Tindall, eingeladen. Zara und Mike Tindall haben drei Kinder: Mia, acht, Lena, drei, und Lucas ebenfalls ein Jahr alt wie das Geburtstagskind selbst. Weitere Gäste sollen Savannah, elf, und Isla, zehn Jahre alt, Töchter von Peter Phillips und Autumn Kelly gewesen sein. Der Pate des dreijährigen Archie, Charlie Van Straubenzee, und sein Bruder Tom, Pate von Prinzessin Charlotte, waren ebenfalls eingeladen, wie es heißt. Von einer Teilnahme der Kinder von Herzogin Kate und Prinz William ist nichts bekannt. Prinzessin Charlotte und Prinz George waren am Nachmittag jedoch mit ihren Eltern in Wales. Wo der vierjährige Prinz Louis steckte, oder ob er womöglich auch bei Lilibets Geburtstag war, wurde nicht berichtet.

Prinz Harry und Meghan sollen Lilibet entspannten Geburtstag bereitet haben

Die Sussexes waren zum ersten Mal mit der kleinen Lilibet Diana in Großbritannien. Sie kam vor einem Jahr in Kalifornien zur Welt. Eine günstige Gelegenheit also, dass sie zum 70. Thronjubiläum der Queen auch die britische Verwandtschaft kennenlernt. Die britische Zeitung "The Sun" berichtet unter Bezug auf eine Quelle ein paar Details der Geburtstagsfeier: "Es war ein schönes Fest und hatte alles, was man von einer Kindergeburtstagsfeier erwartet. Die Idee war, dass es sehr entspannt und zwanglos sein sollte, mit einer offenen Tür, dass jeder kommen und gehen konnte, wie er wollte."

Gegenüber "The Sun" wurde auch verraten, dass es im Vorwege wohl viele Gespräche und Ideen über das perfekte Geburtstagsgeschenk für die kleine Lilibet gab. Ein pinker "Volkswagen Käfer" zum Draufsitzen für 75 Pfund soll in der engeren Auswahl gewesen sein.

Am Samstagabend blieben Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern auf Schloss Windsor und nahmen nicht an der großen "Party at the Palace" am Buckingham Palace teil. Zusammen mit der Königin, die im Schloss wohnt, sollen sie die Platinum Party im Fernsehen gesehen haben.

