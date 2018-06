Lilly Becker heißt mit gebürtigem Namen Sharlely Kerssenberg. LEBEN 1976 wird sie in Rotterdam in den Niederlanden geboren. Ihre Mutter ist Einwanderin aus Surinam, einer ehemaligen niederländischen Kolonie in Südamerika. Als Lilly drei Jahre alt ist, kommt ihre Mutter ums Leben. Sie wächst zunächst mit ihrer Schwester bei ihren Großeltern auf. Später wohnt sie bei ihrem Onkel und ihrer Tante und besucht eine Realschule in Amsterdam. KARRIERE Lilly Becker möchte schon in jungen Jahren Model werden. Doch ihre Bewerbungen werden zunächst abgelehnt. Nach der Schule arbeitete sie einige Monate als Croupier in Casinos in London und Tel Aviv. 1999 zieht sie nach Miami und arbeiten dort als Barkeeperin und Hostess. 2003 lernt sie den Medienunternehmer und Rechtsanwalt Michael R. Bermann kennen. Mit ihm ist sie von 2003 bis 2008 verheiratet. LIEBE 2005 lernt Lilly - während der Trennungsphase von Bermann - Boris Becker kennen. Nach zwei Jahren gibt es eine kurze Beziehungspause: Boris Becker verlässt Lilly und beginnt eine Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden. Er kehrt jedoch schon nach rund zwei Monaten wieder zu ihr zurück. 2009 macht Boris Becker ihr in der Sendung „Wetten dass...?!“ einen Antrag. Die Trauung findet am 12. Juni 2009 in St. Moritz statt. Am 10. Februar 2010 kommt ihr gemeinsamer Sohn Amadeus zur Welt. Im Mai 2018 trennt sich das Paar.