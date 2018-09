Ende Mai gaben Lilly Becker (42) und Tennis-Legende Boris Becker (50) ihre Trennung bekannt. Eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Doch die 42-Jährige blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, wie sie der "Bild am Sonntag" verraten hat.

Sie arbeite daran, wieder glücklich zu werden. "Natürlich will man, dass eine Ehe für immer hält, schließlich heiratet man ja aus Liebe", so die 42-Jährige. Niemand habe gewollt, "dass so etwas passiert".

Neues Leben in London

Wo die berufliche Reise für sie hingehe, kann Lilly Becker momentan noch nicht sagen. Sie konzentriere sich zunächst auf sich und ihren Sohn Amadeus (8): "Es gibt viele Anfragen, viele mögliche Projekte. Das Wichtigste ist aber, dass es Amadeus gut geht, und dass ich mich wohlfühle."

Dass sie weiter im Rampenlicht stehen und arbeiten werde, stehe außer Frage: "Wo soll ich denn sonst hin? Ich war insgesamt 13 Jahre mit einem Weltstar zusammen. Soll ich etwa Hausfrau werden? Ich weiß gar nicht, wie das geht."

Den ersten Schritt in ein neues Leben habe sie schon gemacht. Gemeinsam mit Sohnemann Amadeus hat die gebürtige Holländerin ein neues Zuhause in London bezogen. "Es ist schön", so Becker. "Aber ich bin dort noch nicht ganz angekommen."