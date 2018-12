"Merry Christmas darling! You look like a present" ("Frohe Weihnachten, Schatz! Du siehst wie ein Geschenk aus") - mit diesen süßen Worten und vielen Kussmündern kommentiert Lilly Becker (42) ein Foto von Alessandra Meyer-Wölden (35) auf Instagram.

Auf dem Bild posiert die gebürtige Münchnerin und Wahl-Amerikanerin in einem knallroten One-Shoulder-Kleid mit breiter roter Schleife um die Taille vor einem überwiegend rot geschmückten Weihnachtsbaum. Meyer-Wölden reagiert auf Beckers Kommentar mit einem "With no return policy!!!" ("Ohne Rücknahmegarantie!!!") und vielen lachenden Smileys.

Das Besondere an diesem öffentlichen Austausch ist aber nicht unbedingt das freundliche Kompliment. Vielmehr verbindet die beiden Frauen eine wechselhafte gemeinsame Geschichte, die nicht immer nur von freundschaftlichem Respekt geprägt war.

Beide waren mit Boris Becker (51) liiert: Meyer-Mölden war 2008 sogar drei Monate lang mit dem Ex-Tennis-Star verlobt, Lilly Becker seit 2009 mit ihm verheiratet - im Mai 2018 gaben die beiden die Trennung bekannt. Meyer-Mölden hatte im September 2010 Entertainer Oliver Pocher (40) geheiratet - diese Ehe hielt bis 2013. Beide Paare sorgten mit einer öffentlich ausgetragenen Twitter-Fehde für jede Menge Schlagzeilen... Doch das ist alles längst Geschichte, wie die friedlichen Weihnachtskommentare zeigen.