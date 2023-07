Lilly Becker möchte sich ein letztes Mal über ihren Ex Boris Becker in einer Dokumentation äußern

Einst war es die große Liebe, heute hat Lilly Becker keine guten Worte für ihren Ex, die Tennissportlegende Boris Becker, mehr übrig. Sie will sich ein letztes Mal in einer Dokumentation über ihren Noch-Ehemann äußern.

Es war die große Liebe: Seit fünf Jahren ist schon Schluss zwischen Lilly Becker und Tennislegende Boris Becker. In einer Doku "The Rise and Fall of Boris Becker" (auf deutsch: "Aufstieg und Fall von Boris Becker") will sich Lilly Becker ein letztes Mal zu ihrem Ex äußern, sie wolle so mit ihm abschließen. Was sie über ihren Ex zu sagen hat, ist alles andere als positiv.

In einem Exklusiv-Interview, dass Lilly Becker 2018 dem stern gab, hatte sie die Trennung noch mit diplomatischen Worten begründet: "Wir haben uns nicht gemeinsam weiterentwickelt, sondern in verschiedene Richtungen. Das kann die größte Liebe nicht zusammenhalten." Die Geldprobleme, die Boris Becker damals schon hatte, soll er von zu Hause ferngehalten haben, wie Lilly Becker erzählte.

Lilly Becker soll "keinen Cent Bargeld" nach Trennung gehabt haben

Die Dokumentation sei "ein perfektes Ende. Ein Abschied von meinem Leben mit Boris Becker", sagte das Model der "Bild am Sonntag". Sie habe ihre "Lektion gelernt" und wolle nach Veröffentlichung der Produktion nicht mehr öffentlich über den ehemaligen Tennisspieler sprechen müssen. "Ich hasse ihn nicht. Ich liebe ihn nicht. Ich vermisse ihn auch nicht. Ich empfinde Mitleid mit ihm", habe Lilly Becker weiter erklärt. Jeder sei jedoch "für sein Leben selbst verantwortlich". Die beiden heirateten im Sommer 2009, ihr Sohn kam wenige Monate später zur Welt.

Im Interview mit der "Bild" erklärte Lilly Becker nun, dass sie Boris Becker 2018 "verlassen" habe und dass der ehemalige Profisportler nicht gut darauf reagiert habe. "Einen Boris Becker verlässt man nicht", sagte Lilly. Die Mutter des 13-jährigen Amadeus behauptete: "Als ich vor fünf Jahren gegangen bin, nahm er mir Haus- und Autoschlüssel ab", er habe sie angeblich rausgeworfen.

Lilly Becker hatte nach eigenen Angaben "keinen Cent Bargeld" und "wusste nicht, wohin. Wir haben dann die erste Nacht auf einer Bank im Café übernachtet", erzählte das Model weiter. Freundinnen hätten ihr anschließend geholfen, hätten für sie "eine Wohnung angemeldet". Das sei ihr "Tiefpunkt" gewesen. Offiziell geschieden sind die beiden laut ihrer Aussage noch immer nicht.

