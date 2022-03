Prozess in London Möbel aus dem Fenster geschmissen: So soll Lilly Becker auf Bankrotterklärung von Boris reagiert haben

Im Londoner Prozess gegen Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung kommen auch Details aus seiner Ehe mit Lilly Becker ans Licht. Die Niederländerin soll einen Wutanfall gehabt haben, als er für bankrott erklärt wurde.

Lilly Becker hat Temperament, davon konnte man sich schon in einigen TV-Shows überzeugen. Doch die gebürtige Niederländerin hat scheinbar auch ordentlich Kraft. Nachdem Boris Becker für zahlungsunfähig erklärt wurde, soll sie vor Wut die Möbel aus dem Fenster geschmissen haben. Im Prozess wegen Insolvenzverschleppung gegen Boris Becker kommen immer mehr Details auch über seine Ehen und die Beziehungen zu seinen Ex-Frauen Barbara und Lilly Becker heraus.

Seit 2018 sind Lilly und Boris Becker getrennt, auch wenn sie noch eine Weile in unterschiedlichen Bereichen des großen Londoner Hauses lebten. Bis heute ist das Paar allerdings nicht geschieden. Seit 2009 waren der ehemalige Tennisprofi und das Model verheiratet, nachdem sie sich 2005 kennengelernt hatten. Aus der Ehe stammt der gemeinsame Sohn Amadeus.

Boris Becker muss sich derzeit in einem Londoner Prozess in 24 Anklagepunkten wegen Insolvenzverschleppung verantworten. Er selbst bestreitet jedoch alle Anklagepunkte. Vor Gericht kam nun eine Ehekrise mit Lilly Becker heraus. Als Boris Becker ursprünglich für zahlungsunfähig erklärt wurde, soll seine Frau sehr emotional reagiert und die Möbel aus dem Fenster geworfen haben, so berichtet es "The National". Sein Sohn Elias Becker, aus der ersten Ehe mit Barbara, soll ihn über das Geschehen informiert haben: "Mir war das peinlich. Mein Sohn Elias rief mich an und sagte mir, meine Frau warf Möbel aus dem Fenster und sei ausgerastet."

Trotz Insolvenz überwies Becker Gelder an seine Ex-Frauen

Kurz danach flossen für den Prozess relevante Gelder an beide Ex-Frauen. Laut Anklägerin Rebecca Chalkley soll Barbara Becker im Jahr 2017, während der laufenden Insolvenz, rund 23.000 Euro und rund 10.000 Euro von seinem Firmenkonten überwiesen bekommen haben. Bei seiner Ex-Frau Lilly handelte es sich wohl um eine Überweisung in Höhe von rund 100.000 Euro. Im Prozess sagte Boris Becker dazu, dass er dachte, dass er nur privat insolvent sei, nicht jedoch geschäftlich und somit seine Geschäftskonten weiter für ihn nutzbar gewesen seien, schreibt die "Bild"-Zeitung.

