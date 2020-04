Vor zwei Jahren trennten sich Lilly und Boris Becker. Seitdem ist viel geschehen im Leben der Niederländerin und des ehemaligen Tennis-Profis. Doch trotz zahlreichen Seitenhieben gegen den Ex-Partner scheinen sich die beiden mittlerweile zusammengerauft zu haben.

Lilly Becker und Boris Becker: Vereint am Mittagstisch

Auf Instagram hat Lilly Becker ein Tik-Tok-Video gepostet, das beweist: Die Beckers haben Ostern offenbar gemeinsam gefeiert. Der kurze Clip, den die 43-Jährige auf der Fotoplattform veröffentlichte, zeigt sie selbst, wie sie die Kamera auf den gerade essenden Boris Becker schwenkt. Dazu schreibt Lilly Becker die Hashtags "Father of my Son" und "Relative for Life", also "Verwandter fürs Leben".

Dass die beiden so harmonisch am Tisch im Garten sitzen, kommt durchaus überraschend. Immerhin stichelten sie in der Vergangenheit des Öfteren gegen den jeweils anderen. Im Dezember 2018 antwortete Boris Becker auf die Frage der Zeitschrift "Bunte" nach einem gemeinsamen Weihnachtsfest: "Das ist ausgeschlossen." Dass sie sich für ihren gemeinsamen Sohn Amadeus zusammenraufen wollen, betonten die beiden jedoch regelmäßig. "Ihre und meine Lebensanschauung, unsere Prioritäten haben irgendwann nicht mehr zusammengepasst. (...) Wir stammen aus komplett verschiedenen Welten. Anfangs war das reizvoll, irgendwann hat man den anderen nicht mehr verstanden und das macht es unmöglich, zusammenzubleiben", sagte Becker damals der "Bunte".

Lilly Becker stichelte auf Instagram

Lilly Becker nutzte vor allem ihr Instagram-Profil, um kryptische Nachrichten in die Welt zu senden. "Ein Mann sollte der Mutter seines Kindes gegenüber nie respektlos sein. Egal, welche Gründe. Denk dran. Sie tut alles, um für [das Kind] zu sorgen. [Es] zu lieben. Es zu füttern und aufzuziehen, wie es sonst niemand tun würde", ließ sie wenige Monate nach der Trennung in ihrer Story wissen. "Besonders wenn er ihr weder mit Geld hilft noch sonst zur Seite steht."

Es scheint, als hätten sich die Beckers ausgesöhnt. Allein schon wegen ihres Sohnes sind sie eben Verwandte fürs Leben.

Quellen: Instagram lillybecker / "Bunte"



