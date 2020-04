Lilly Becker hat, wie viele andere auch, während der Corona-Krise die Videoplattform TikTok für sich entdeckt. Regelmäßig versorgt sie ihre Follower dort mit witzigen Videos. Meistens teilt sie diese zusätzlich auf ihrem Instagram-Account. Mit einem aktuellen Video verwirrt sie ihre Fans allerdings: Darin schwenkt sie einen Schwangerschaftstest hin und her.

In dem Video schreibt sie: "When he said: baby, I pulled out in time!" Übersetzt heißt das etwa: "Als er sagte: Baby, ich habe ihn rechtzeitig rausgezogen!" Dazu gibt es Musik von Panjabi MC, während Becker den Schwangerschaftstest in die Kamera hält und dann lässig über die Schulter wirft. Die 43-Jährige sitzt währenddessen im Garten und scheint gute Laune zu haben.

Was will Lilly Becker mit dem Video aussagen?

Das spricht dafür, dass Lilly Becker mit dem Video einfach nur witzig sein wollte und ein Thema ansprechen möchte, das einige wohl kennen werden: ungeschützten Geschlechtsverkehr, der zu einer ungeplanten Schwangerschaft führt. Auch zuvor hatte die Ex-Frau von Boris Becker in anderen TikTok-Videos Themen wie Dating und Co. verarbeitet, um ihre Follower zu unterhalten.

Manche Nutzer glauben allerdings, dass hinter dem Video eine Botschaft steckt, und vermuten, dass Lilly Becker selbst schwanger sein könnte. Ein User kommentiert auf Instagram: "Schwanger?" Lilly Becker selbst hat den Kommentar geliked und damit die Spekulationen noch mehr angeheizt. Dass Lilly Becker einen neuen Partner hat, ist allerdings nicht bekannt. In einem früheren Interview sagte sie einmal, dass sie zumindest nicht noch einmal heiraten wolle und dass Boris Becker die Liebe ihres Lebens gewesen sei. Das Ex-Paar liegt auch offenbar nicht mehr im Streit: Zumindest verbrachte es das Osterfest gemeinsam.

Verwendete Quelle: Instagram Lilly Becker

