Anfang September kamen die ersten Gerüchte um eine Beziehung zwischen Sängerin Lily Allen (34, "Hard Out Here") und "Stranger Things"-Star David Harbour (44) auf. Nun scheint die Liebe der beiden bestätigt: Die Sängerin postete zwei Fotos des Schauspielers in einer Instagram-Story, die ihn als Gaststar bei der US-amerikanischen Sendung "Saturday Night Live" zeigen. Auf einem der Bilder ist die Nahaufnahme seines Bizeps zu sehen. Allen kommentierte das Foto unmissverständlich mit "meins". Laut dem "People"-Magazin habe die Sängerin Harbour außerdem zur After-Show-Party von "Saturday Night Live" am Samstag begleitet.

Am Sonntag waren die beiden laut der britischen "Daily Mail" turtelnd in den Straßen von New York gesichtet worden. Auch in den Wochen zuvor waren die beiden immer wieder zusammen gesehen worden. Die Britin wolle in den USA bleiben, bis der Brexit über die Bühne gegangen sei, teilte sie kürzlich in einem Instagram-Post mit.