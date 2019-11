Musikerin Lily Allen (34, "Alright, Still") und Schauspieler David Harbour (44, "Stranger Things") machten ihre Liebe Mitte Oktober dieses Jahres öffentlich. Bei einem Basketball-Spiel in New York knutschten und kuschelten die beiden in der Zuschauerreihe. Bei einem Fashion-Event in London erschien Allen am Dienstagabend allein. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, sorgte ein Ring an ihrem Finger dabei für große Aufmerksamkeit.

Neben einigen Goldringen an ihrer linken Hand wurde auch ein besonderes Schmuckstück sichtbar: Laut "Daily Mail" trägt sie an ihrem Ringfinger seit Anfang November stets den gleichen Ring. Bedeutet das etwa, dass die britische Sängerin und der US-Schauspieler schon Verlobung gefeiert haben? Gerüchten zufolge sind die beiden seit September ein Paar.

Allen hatte im Januar 2019 die Trennung von ihrem Freund, DJ MC Meridian Dan, bekannt gegeben, mit dem sie von 2016 bis 2018 zusammen war. Im Jahr 2015 hatte sie sich von Ehemann Sam Cooper getrennt, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Harbour soll zuletzt mit der Schauspielerin Alison Sudol (34, "Phantastische Tierwesen") liiert gewesen sein.