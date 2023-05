Vor eineinhalb Jahren haben Lily Collins und Charlie McDowell ihre Liebe mit einem Ring besiegelt. Nun ist dieser verschwunden.

Beim Wellness in einem Luxushotel in Los Angeles hat sich Lily Colins (34) "TMZ" zufolge eine Auszeit vom Schauspielalltag gegönnt. Die Erholung war jedoch nur von kurzer Dauer: Als der "Emily in Paris"-Star zu seinen zuvor abgelegten Verlobungs- und Eheringen zurückkehrte, waren diese angeblich nicht mehr auffindbar. Nach Angaben der Polizei sollen ihr "hochwertiger Schmuck und andere Gegenstände" im Wert von 10.000 US-Dollar gestohlen worden sein.

Nach ersten Erkenntnissen habe es "keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in den Raum, in dem Lily Collins ihre Sachen aufbewahrte" gegeben. Die Polizei suche nun mithilfe von Überwachungskameras nach Hinweisen zu den Tätern. Bisher sei im Zusammenhang mit dem Diebstahl niemand verhaftet worden.

Lily Collins hat sich nicht persönlich zu dem vermeintlichen Verlust geäußert. Aufgrund seines emotionalen Werts dürfte dieser die Schauspielerin aber schwer treffen. Schließlich versinnbildlichen die Ringe ihre Liebe zu Charlie McDowell (39).

Lily Collins ist seit 2021 verheiratet

Den Regisseur hatte sie am 4. September 2021 in Colorado geheiratet. Noch nie habe sie so sehr zu jemandem gehören wollen wie zu McDowell, schrieb Collins damals zu einem Bild, auf dem sie sich innig küssen und das die Schauspielerin in einer märchenhaften Hochzeitsrobe zeigt. "Ich war nie glücklicher", erklärte sie zu einem weiteren Foto, auf dem sie in die Kamera strahlt und er seine Augen nicht von ihr abwenden kann.

Ebenfalls auf Instagram hatte Lily Collins im September 2020 ihre Verlobung bekannt gegeben. "Ich habe mein Leben lang auf dich gewartet und kann es kaum erwarten, unser Leben gemeinsam zu verbringen", schrieb sie zu einer Bilderreihe. Auf den Fotos war auch der Verlobungsring mit dem großen, rosa Stein zu sein. Öffentlich gemacht hatten Collins und McDowell ihre Beziehung im August 2019.