Schauspielerin Lily Collins (30, "Love, Rosie - Für immer vielleicht") hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite. Das legt sowohl ihr jüngster Instagram-Post als auch jener des Filmregisseurs Charlie McDowell (36, "The One I Love") nahe. Auf beiden Bildern ist der jeweils andere zu sehen. Augenscheinlich haben die beiden gemeinsam Zeit in Paris verbracht, wo Collins derzeit die Comedy-Drama-Serie "Emily in Paris" dreht. In der Story der Schauspielerin tauchte außerdem noch ein weiteres Bild des 36-Jährigen auf, zu dem sie schrieb: "Ich vermisse dich schon jetzt." Doch wer ist McDowell überhaupt?

Bekannt in Hollywoods Frauenwelt

McDowell ist Filmregisseur und war in der Vergangenheit schon des Öfteren mit bekannten Frauen aus Film- und Fernsehen liiert. Erst im Februar dieses Jahres hatte er sich von "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (32) getrennt. Davor war er bereits kurz mit Phoebe Tonkin (30, "The Originals") sowie ganze sechs Jahre mit Rooney Mara (34, "A Nightmare on Elm Street") liiert. Auch Kristin Chenoweth (51, "American Gods") und Haylie Duff (34, "Material Girls") nannte er einst seine Freundinnen.