Lily James bei der Premiere ihres Films "What's Love Got to Do with It?" in London.

Lily James möchte einen Partner nicht über Dating-Apps kennenlernen. Ihr sei aufgefallen, dass es dort nicht viele tolle Männer gebe.

Die Liebe ist für Lily James (33) offenbar harte Arbeit. "Man muss jeden Tag an der Beziehung arbeiten und sich mit voller Energie und Ehrlichkeit darauf einlassen", erklärt die englische Schauspielerin im Gespräch mit der "Bild am Sonntag". Dies sei nicht einfach: "Wenn man es einfach haben will, endet es in einer Trennung."

Womöglich eine Anspielung auf ihren Partner Michael Shuman (37)? Im Februar wurde insbesondere in britischen Medien wie der "Sun" berichtet, dass die Schauspielerin sich offenbar nach rund zwei Jahren von dem Musiker getrennt habe. James, unter anderem bekannt für die Miniserie "Pam & Tommy" oder Filme wie "Baby Driver" und "Mamma Mia! Here We Go Again", erklärt jetzt weiter, dass Online nach einer neuen Liebe zu suchen "die ganze Freude an dem Prozess" nehme.

Dating-Apps bringen Lily James zum Verzweifeln

Die 33-Jährige habe die Dating-App einer Freundin genutzt und "für sie die Männer angeschaut und ausgesucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Auswahl an richtig tollen Männern echt nicht groß ist."

Ähnliches hatte James vor wenigen Tagen bereits im britischen Radio erzählt. In einer Sendung von "Capital" hatte sie gesagt, dass sie letztens die App einer Freundin benutzt habe "und ich bin einfach verzweifelt. [...] Die Typen, sie waren Müll."

Der "BamS" erzählt James daher, dass sie Männer lieber auf eine altmodische Art kennen lerne. Ziel sei es doch für jeden, "eine langlebige, wunderschöne Beziehung mit unserem Seelenverwandten zu führen". Der Weg dorthin könne ihrer Ansicht nach manchmal auch eine Freundschaft sein: "Das Knistern geht vorbei, die feste Freundschaft bleibt bestehen."

Aktuell ist James in der romantischen Komödie "What's Love Got to Do with It?" im Kino zu sehen. Sie spielt darin unter anderem neben Shazad Latif (34) und Emma Thompson (63).