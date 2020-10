Lily James und Dominic West stehen gerade für die Romanverfilmung "The Pursuit Of Love" vor der Kamera.

Lily James ist seit kurzem wieder Single. Neue Bilder zeigen die Britin nun äußerst vertraut mit ihrem verheirateten Kollegen Dominic West.

Läuft da was zwischen Schauspielerin Lily James (31, "Mamma Mia! Here We Go Again") und ihrem Kollegen Dominic West (50)? Neue Fotos, die der "Daily Mail" vorliegen, zeigen die beiden Briten, die aktuell gemeinsam für eine BBC-Produktion vor der Kamera stehen, äußerst vertraut miteinander. Das Problem: Der "Tomb Raider"-Darsteller ist verheiratet.

Die Aufnahmen, die am Sonntag (11. Oktober) gemacht wurden, zeigen James und West in der italienischen Hauptstadt Rom. In einem Restaurant kommen sie sich nahe und tauschen Küsse aus. Zu einem anderen Zeitpunkt sind die beiden Stars inmitten der "ewigen Stadt" gemeinsam auf auf einem E-Scooter und beim Spazierengehen zu sehen.

Dominic West und seine Frau haben vier Kinder

West ist seit 2010 mit der irischen Landschaftsdesignerin und Aristokratin Catherine FitzGerald (49) verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Die 31-jährige Lily James beendete kürzlich eine fünfjährige On/Off-Beziehung mit Schauspieler Matt Smith (37, "The Crown"), nachdem der Versuch scheiterte, ihre Liebe während des Corona-Lockdowns neu zu entfachen. Im Juli war die "Yesterday"-Darstellerin bereits mit "Captain America: The First Avenger"-Star Chris Evans (39) in London gesichtet worden.