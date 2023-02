von Christina Klein Lily-Rose Depp wurde zwar im Rampenlicht geboren, das bedeutet aber nicht, dass man mit Selbstbewusstsein überschüttet wird. In einem Interview verrät sie, wie es nun zu einem freizügigen Fotoshooting kam.

Man könnte meinen, dass man über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügt, wenn man als Tochter der Schauspieler Johnny Depp und Vanessa Paradis aufwächst. Doch Lily-Rose Depp, die beruflich in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern tritt, klärt im Interview mit dem "i-D Magazin" auf, wie sensibel sie in Wirklichkeit ist und wie viel Überwindung sie ihre neue Rolle gekostet hat.

Depps neugewonnenes Selbstvertrauen ist zum Teil auch auf ihre aktuelle Rolle in der Serie "The Idol" zurückzuführen. Darin spielt sie an der Seite von Musiker The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, eine Sängerin mit psychischen Problemen. Das Ziel der Serien-Sängerin ist klar: Sie möchte ihren Titel sexiester Popstar in Amerika zurückerobern.

The Weeknd half Lily-Rose Depp über ihre Grenzen zu gehen

Für ihre Rolle musste die amerikanisch-französische Schauspielerin über ihre Grenzen gehen, auch wenn sie sich manchmal unwohl fühlte. Hierbei half ihr The Weeknd bedeutend: "Wenn wir über Vertrauen und Wohlfühlen sprechen, musste ich an viele wirklich verwundbare Stellen in der Serie gehen. Abel war dafür der beste Partner, den ich mir jemals hätte wünschen können. Er hat mir den Rücken gestärkt und ich stand hinter ihm. Ich fühlte mich einfach so frei und befreit, so mächtig", berichtet Lily-Rose Depp von der Erfahrung am Set.

Dieses neugewonnene Selbstbewusstsein veranlasste sie auch dazu, sich sehr freizügig für das "i-D Magazin" zu zeigen. In einer Reihe von Schnappschüssen, fotografiert von Karim Sadli, ist die Tochter von Johnny Depp unter anderem in einem durchsichtigen Kleid zu sehen.

Doch Lily-Rose gibt in dem Interview auch zu, dass sie ein wenig Kick in ihrem Leben braucht: "Ich mag die Angst ein bisschen", sagt sie. Das Adrenalin treibt die 23-Jährige oftmals an: "Wow, ich bin so nervös. Ich fühle mich so herausgefordert. Wie um alles in der Welt soll ich das durchziehen?", zweifelt auch die berühmte Schauspieltochter das ein oder andere Mal an sich. Doch dann nutzt sie die Angst und Nervosität positiv als Herausforderung für ihre Projekte: "Wenn du keine Angst hast, was ist dann der Sinn? Ich mag die Angst ein bisschen."

