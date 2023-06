Lily-Rose Depp über ihre Sex-Szenen in "The Idol": "Es fühlte sich kathartisch an"

In "The Idol" spielen Lily-Rose Depp und "The Weeknd"-Sänger Abel Tesfaye die Hauptrollen.

von Laura Stunz In der HBO-Serie "The Idol" zeigt Lily-Rose Depp an der Seite von "The Weeknd" erstaunlich viel Haut. Warum Sie die zahlreichen Sex-Szenen liebt, hat die Schauspielerin jetzt in einem Interview verraten.

Sie gilt als die skandalöseste Serie des Jahres: "The Idol" mit Lily-Rose Depp und Sänger "The Weeknd" in den Hauptrollen. Gerade in den USA wird die Serie von "Euphoria"-Macher Sam Levinson für ihre provokante Darbietung kritisiert.

Die Sex-Szenen würden einem brutalen Porno gleichen und seien das Ergebnis einer "Vergewaltigungsfantasie eines toxischen Mannes", kommentierte die "Rolling Stone". Gerade Depp wird für die Menge an Nacktheit in der HBO-Serie kritisiert, lässt sich von den negativen Kommentaren jedoch nicht beirren. In einem Gespräch mit "The Sun" gab sie nun Preis, was sie wirklich über die zahlreichen Sex-Szenen denkt – und warum sie ihr bei ihrer persönlichen Entwicklung sogar geholfen hätten.

"The Idol": Reichlich Partys, Drogen und Sex

In "The Idol" geht es um Partys, Drogen und Sex. Man sieht Lily-Rose Depp in der Rolle der verzweifelten, beeinflussbaren Musikerin Jocelyn, die sich naiv auf den Nachtklub-Besitzer Tedros einlässt, in der Hoffnung, dass dieser sie auf ihrem Weg zurück an die Spitze der US-amerikanischen Charts führt. Im Gegenzug muss sich die junge Frau touchy, intim und sexy geben, sich seinen Intrigen, Sexspielen und Machtkämpfen beugen und merkt dabei in ihrer Naivität nicht einmal, wie Tedros sie manipuliert.

Die Naivität ihrer Rolle sieht Depp eher weniger. Für sie ist Joceyln eine "Performerin durch und durch", wie sie gegenüber der "The Sun" erklärt – "auch wenn sie allein ist und sich nur im Spiegel betrachtet." Sie sagt: "Jedes Outfit, jede Interaktion und auch jedes Stück Nacktheit ist gewollt und wichtig für die Rolle gewesen" und bezieht sich damit auf die zahlreichen Sex-Szenen, die sie zusammen mit Tesfaye außerordentlich intim zeigen. Doch nicht nur für die Rolle, auch für sie selbst seien die Szenen von großer Bedeutung gewesen.

Lily-Rose Depp bezeichnet Sex-Szenen als therapeutisch

"Vielleicht stimmt etwas nicht mit mir, aber es fühlte sich sehr kathartisch an und ich fühle mich mittlerweile von allem befreit, was ich vielleicht loslassen musste", so die Schauspielerin. Die Arbeit am Set sei für sie demnach "therapeutisch" gewesen, sie habe sich nicht ein einziges Mal sexifiziert oder objektiviert gefühlt. Im Gegenteil: Sie habe die Sex-Szenen viel mehr genossen und verstehe nicht, was daran falsch sei. Für sie sei es wichtig gewesen, sich in den Charakter von Jocelyn von Beginn an voll und ganz hineinzuversetzen, um ihrer Darstellung gerecht zu werden, sagt sie. Es sei interessant und emotional gewesen, in ihre Persönlichkeit einzutauchen, da Jocelyn jemand sei, der ein ganz anderes Leben geführt habe als Depp selbst, so die 24-Jährige weiter.

Mit den Problemen, die Jocelyn durchstehen muss, sei Depp als "Pop- und ehemaliger Kinder-Star" nie konfrontiert gewesen. Dennoch sei die Situation, durch die Joceyln gehen muss, universell. "Dieses Gefühl, nicht zu wissen, ob man den Leuten um sich herum trauen kann. Den Wunsch, als Künstler ernst genommen zu werden und das Unwissen, ob man in die richtige oder falsche Richtung geht", führt Depp aus. Zweifel zu haben und sich unsicher zu fühlen, das seien Gefühle, die jeder nachvollziehen könne – "nicht nur Personen aus der Entertainment Industrie", erklärt sie.

Sharon Stone als berühmtes Erotik-Vorbild

Für ihren Auftritt, in dem man Depp mitunter beim extremen Dirty-Talk, beim Masturbieren sowie bei gewaltvollen Sex-Szenen zusehen kann, hatte die 24-Jährige ein Vorbild. Wie sie ausführt, habe es ihr Sharon Stone, die 1992 durch ihren Erotik-Thriller "Basic Instinct" zum Sex-Symbol wurde, angetan: "Ich liebe 'Basic Instinct' und ich liebe Sharon Stone so sehr, sie war für mich ein großer Einfluss für diese Figur", schwärmt die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis.

Was die berühmten Eltern von den zahlreichen Nacktszenen halten, verrät Lily-Rose Depp gleich mit: "Ich glaube, kein Elternteil möchte, dass sein Kind friert, also bin ich mir sicher, dass sie mich mit einer Decke zudecken würden."

"The Idol" ist seit dem 04. Juni bei Sky und WOW im Stream verfügbar.

