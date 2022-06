Sehen Sie im Video: Limp Bizkit – was wurde aus Sänger Fred Durst?









Das dazugehörige Musikvideo in dem Fred Durst mit Schauspielerin Halle Berry auf Tuchfühlung geht, sorgte für Schlagzeilen. 2011 erschien ihr vorerst letztes Album „GOLD COBRA". Doch was wurde eigentlich aus Sänger Fred Durst? Neue Musik ließ lange auf sich warten. Doch diese Wartezeit hat nun ein Ende und auch äußerlich hat sich bei dem Musiker einiges getan... Jahrelang trat der Musiker in der Öffentlichkeit so auf: tätowiert, kahl rasierter Schädel und immer dabei: seine Baseball-Kappe. Doch im Sommer 21 löschte er plötzlich alle seine Inhalte auf Instagram und präsentierte sich auf neuen Fotos so: mit weißem, vollem Haar und grauem Schnurrbart. Dazu schrieb er: „Ich denke an dich, 70" – Ein Scherz auf eigenen Kosten. Im selben Jahr passierte noch etwas, was Fans kaum mehr für möglich gehalten hatten. Knapp 10 Jahre nach ihrem letzten Album meldeten sich Limp Bizkit mit „Still Sucks" zurück und begeistern ihre Fans nun mit einer dazugehörigen Tournee. Sogar nach Deutschland verschlägt es die Musiker: Die Band tritt unter anderem beim Wacken Open Air auf.

