Seit Jahren hat man Linda Evangelista nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Auf Instagram hat das frühere Supermodel nun den Grund für ihr Abtauchen genannt – ein Schönheitseingriff.

In den 90er Jahren galt Linda Evangelista als eine der schönsten Frauen der Welt. Zusammen mit Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Cindy Crawford gehörte sie zur Riege der Supermodels, war unter anderem das Gesicht von Luxusmarken wie L'Oréal und Prada.

Linda Evangelista über ihren Zustand

Während viele der früheren Topmodels auch heute noch regelmäßig öffentlich zu sehen sind, ist Linda Evangelista seit fünf Jahren abgetaucht. In einem langen Instagram-Posting hat die heute 56-Jährige den Grund dafür verraten: Sie sei Opfer eines missglückten Schönheitseingriffs geworden.

Sie sei "brutal entstellt" entstellt worden durch eine Schönheitsmethode, die sich CoolSculpting nennt. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Fettzellen im Körper mittels Kälte zerstört werden. Im Falle von Evangelista habe diese Methode jedoch nicht zum Abbau, sondern im Gegenteil zu der Zunahme von Fettzellen geführt. Sie sei nun "dauerhaft deformiert", schreibt die Kanadierin, daran hätten auch zwei schmerzhafte Eingriffe zur Korrektur nichts geändert. Sie sei, so Evangelista, "nicht mehr wiederzuerkennen".

Die Mutter eines Sohnes erklärt in dem Posting auch, was genau bei ihr schief gelaufen ist: Sie leide unter einem Phänomen namens "Paradoxical Adipose Hyperplasia" (PAH), ein Effekt, der in ganz seltenen Fällen bei Anwendungen von CoolSculpting auftreten kann. Sie sei sich des Risikos nicht bewusst gewesen, schreibt das frühere Model.

Ihren aktuellen Zustand beschreibt Linda Evangelista in den düstersten Farben: PAH habe nicht nur ihre Lebensfreude zerstört, sondern halte sie in einen Kreislauf von Depression, tiefer Traurigkeit und Selbsthass gefangen. "Ich bin eine Einsiedlerin geworden", beschreibt sie ihr aktuelles Leben. Gegen ihre Behandlung hat das einstige Topmodel nun Klage eingereicht. Sie gehe mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, weil sie ihre Scham loswerden wolle.

1990 sagte Linda Evangelista in einem Interview über ihr Leben als Topmodel: "Für weniger als 10.000 Dollar am Tag stehen wir gar nicht erst auf." Heute hat sie andere Ziele: "Ich möchte mit erhobenem Kopf aus der Tür treten, auch wenn ich mir selbst nicht mehr gefalle."

Verwendete Quelle: Instagram