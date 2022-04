Ex-Dschungelcamperin Linda Nobat liegt aktuell im Krankenhaus. Die 27-Jährige ist offenbar an Malaria erkrankt.

Ex-Dschungelcamperin Linda Nobat (27) ist offenbar an Malaria erkrankt. Das erzählte die Reality-TV-Teilnehmerin am Freitag in einer Instagram-Story. Am Tag zuvor hatte sie sich bereits weinend in ihrer Story gezeigt. Sie liege in einem Krankenhaus, weit weg von ihrer Heimatstadt Hanau, erklärte sie anschließend. "Ich habe eine Blutvergiftung", so die 27-Jährige weiter. Wie es dazu gekommen sei, wisse man noch nicht.

Am Freitag meldete sie sich dann erneut aus der Klinik und erzählte, dass sie eine "Höllennacht" hinter sich gebracht habe. "Es ist wirklich so, wie ich dachte: Ich habe Malaria und werde jetzt in ein anderes Krankenhaus verlegt." Mit der Diagnose hatte sie bereits gerechnet. Linda Nobat hatte im März einige Zeit in Kamerun in Zentralafrika verbracht.

Malaria wird durch Mücke übertragen

Malaria ist eine Tropenkrankheit, die durch die Anopheles-Mücke übertragen wird und grippeähnliche Symptome auslöst, etwa Fieberschübe.

Linda Nobat hatte 2021 an der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" teilgenommen, konnte Niko Grieserts (31) Herz allerdings nicht erobern. 2022 war sie dann Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und landete auf dem siebten Platz.