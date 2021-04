Nach dem Tod von Willi Herren trauern auch seine ehemaligen Kollegen aus der "Lindenstraße" um den Schauspieler und Sänger.

Kollegen und Freunde trauern um Willi Herren. Der Schauspieler, Sänger und Reality-TV-Star starb am 20. April im Alter von 45 Jahren in Köln. Bekannt wurde er als Oliver "Olli" Klatt in der "Lindenstraße". Stars der Serie nehmen in den sozialen Medien Abschied von Willi Herren.

Schauspielerin Cosima Viola (32) schrieb auf Instagram zu einem Bild des verstorbenen Entertainers: "Ich möchte so viel sagen, aber mir fehlen einfach die Worte ... Willi, du gehörst zu den feinsten Kerlen, die mir in meinem Leben begegnet sind! Eine Seele von Mensch! Ich bin sehr traurig und meine Gedanken sind bei allen Menschen, die Willi nahe standen. Ach Jung".

Auch Schauspielerin Liz Baffoe (51) meldete sich auf Instagram zu Wort. Sie postete ein Bild, auf dem sie mit Willi Herren zu sehen ist. Dazu heißt es in ihrem Post: "Mensch, Willi, ich kann's nicht glauben....Es fällt mir schwer die passenden Worte zu finden. Was bleibt, sind Erinnerungen und Dankbarkeit, dich gekannt zu haben. Ich werde dich niemals vergessen... Mein tiefes Beileid & Mitgefühl an die gesamte Familie Herren."

TV-Star Rebecca Siemoneit-Barum (43) postete auf Facebook: "Ihr Lieben, ich habe soeben erst vom plötzlichen Tod meines langjährigen Kollegen Willi Herren erfahren und bin genau so fassungslos wie Ihr. Ich habe gerade keine Worte dafür...Willi, warum?"

Til Schweiger (57) drückte seine Trauer in einer Instagram-Story aus, zu einem Bild von Willi Herren schrieb er: "OMG! Ich bin gerade so geschockt! RIP Willi! Life is not fair!"