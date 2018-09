Lindsay Lohan hat selbst live gestreamt, wie sie einer Familie in Moskau offenbar die Kinder entreißen möchte. Das berichtet das US-Portal "TMZ" und veröffentlicht dazu einen Mitschnitt des Streams.

Lindsay Lohan: Schwere Vorwürfe

In dem Clip ist zu sehen, wie Lohan aus einem Wagen aussteigt und zu einer womöglich obdachlosen Familie geht, die sie als Flüchtlingsfamilie aus Syrien ausgemacht haben will. Als die Familie geradezu vor der Schauspielerin flüchtet, verfolgt Lohan die Eltern und ihre Kinder. Sie bezichtigt die Erwachsenen Kinderhandel zu betreiben. Für all das liefert sie in dem Clip keine Beweise.

"Die ganze Welt sieht das gerade", ist Lohan in dem Video zu hören, während sie die Familie weiter die Straße entlang verfolgt. Offenbar versucht sie die Kinder von ihren Eltern zu trennen. Irgendwann scheint es der offensichtlich wütenden Mutter jedoch genug zu sein. Es sieht so aus, als ob sie sich umdreht und Lohan eine Ohrfeige verpasst. Unter Tränen beteuert die Schauspielerin daraufhin, wie schockiert sie sei - und hält sich dabei die Wange. Was Lohan zu dieser Aktion bewogen hat, ist derzeit völlig unklar.