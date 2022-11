Lindsay Lohan in ihrem neuen Netflix-Film "Falling for Christmas"

Lindsay Lohan hat in einem Interview über ihr schönstes Weihnachtsgeschenk gesprochen und verraten, von wem sie es bekommen hat.

Lindsay Lohan (36) läutet mit ihrem neuen Film "Falling for Christmas" aktuell auf Netflix die Weihnachtszeit ein. In einem Interview mit der Zeitschrift "Vogue" verriet Lohan ihr persönliches Lieblingsgeschenk, das sie jemals zu Weihachten bekommen hat.

"Das Denkwürdigste, das mir in den Kopf kommt, war von meinem Mann", so die 36-Jährige. "Er hat mir ein Cartier-Armband geschenkt, und es war unser erstes gemeinsames Weihnachten, also war das etwas ganz Besonderes für mich. Das wird immer bei mir bleiben und an meine Tochter weitergegeben werden, wenn wir Kinder haben."

Mit Geschenken hat Lohan allerdings so ihre Probleme, wie sie erzählte: "Ich weiß oft nicht, wie ich reagieren soll, wenn ich Weihnachtsgeschenke bekomme, aber ich liebe es, Geschenke zu kaufen und zu verpacken." Sie würde sich selbst als "professionelle Geschenk-Verpackerin" bezeichnen. "Ich bin da wirklich gut drin."

"Ich fühle mich gesegnet"

Auch Dankbarkeit ist in der Weihnachtszeit ein großes Thema für die Schauspielerin, die nach mehreren schwierigen Jahren mit Gesetzeskonflikten sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch jetzt wieder ihre Mitte gefunden zu haben scheint. Sie sei dankbar für die Menschen in ihrem Leben, erklärte Lohan. "Meine Familie, mein Mann und meine erweiterte Familie. Und die Unterstützung, die ich von vielen Leuten und Fans bekommen habe, die mich über die Jahre begleitet haben. Ich fühle mich wirklich gesegnet."

Die Schauspielerin gab im Juli 2022 mit einem Instagram-Post bekannt, dass der Finanzexperte Bader Shammas (35), mit dem sie sich im November 2021 verlobt hatte, mittlerweile ihr Mann sei. Sein Red-Carpet-Debüt gab das Paar Anfang November zur Premiere des neuen Netflix-Films in New York.

In der Weihnachtskomödie "Falling for Christmas" spielt Lindsay Lohan eine verwöhnte Erbin, bei der nach einem Skiunfall Amnesie diagnostiziert wird, woraufhin sie ihr Leben neu ordnen muss.