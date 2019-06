Tatsache: Lindsay Lohan (32, "Girls Club - Vorsicht bissig") arbeitet an neuer Musik. Die Schauspielerin und Sängerin hat schon zwei Bilder von sich gepostet, auf denen sie mit Kopfhörern in einem Studio vor einem Mikrofon steht. Mit einem Tweet bestätigte sie die Gerüchte schließlich: "Hart am Arbeiten", kommentierte Lohan einen Artikel, in dem es darum geht, ob sie wieder Musik aufnimmt.

Fans der Schauspielerin, die besonders in den USA auch als Sängerin bekannt ist, warten seit Jahren auf ihr musikalisches Comeback. Ihr erstes Album "Speak" hatte 2004 Platz 4 der Billboard-Charts erreicht. Schon ein Jahr später war ihr zweites Album "A Little More Personal (Raw)" erschienen.