Lindsay Lohan war am Mittwoch nicht nur wegen ihrem floralen Nacktkleid der Hingucker auf der "Falling for Christmas"-Premiere in New York.

Besonderer Abend für Lindsay Lohan (36): Die Schauspielerin hat am Mittwochabend nicht nur die Premiere ihres neuen Netflix-Films "Falling for Christmas" gefeiert. Sie hat sich auch erstmals öffentlich mit ihrem Partner Bader Shammas gezeigt. Das Paar feierte sein Red-Carpet-Debüt in New York in schicken Outfits und vor einer weihnachtlich dekorierten Kulisse.

Lohan schlüpfte in ein durchsichtiges und hautfarbenes Abendkleid, das vor allem durch goldene und florale Verzierungen bestach. Ihre rote Mähne stylte sie zu einem glatten Pferdeschwanz. Dazu wählte sie außerdem ein paar schimmernde Diamant-Ohrstecker und ein intensives Augen-Make-up mit warmen Kupfertönen. Shammas warf sich in einen schwarzen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd trug. Die beiden strahlten nur so in die Kameras.

"Falling for Christmas" ab 10. November bei Netflix

Neben Lohan waren auch ihre Co-Stars Chord Overstreet (33), Olivia Perez und George Young (42) in New York mit von der Partie. Die Weihnachtskomödie "Falling for Christmas" ist ab dem 10. November bei Netflix abrufbar.