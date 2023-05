Lindsay Lohan präsentiert auf Instagram stolz ihren Babybauch im Badeanzug. Die schwangere Schauspielerin genießt aktuell ihren Urlaub im Oman.

Pure Entspannung beim Sonnenbaden: Lindsay Lohan zeigt sich tiefententspannt und mit Babykugel im Urlaub. Vor einem Monat hat die Schauspielerin zum ersten Mal Fotos ihrer Schwangerschaft gezeigt mit Bildern ihrer Babyshower. Jetzt zeigt die 36-Jährige ihren Babybauch im schwarzen Badeanzug und lächelt mit Sonnenbrille in die Kamera.

Das erste Baby für Lindsay Lohan und Ehemann Bader Shammas

Im Sommer 2022 hat Lindsay Lohan ihren Partner Bader Shammas geheiratet. Mitte März hatte die Schauspielerin ihr Babyglück mit einem Bild von einem weißen Babystrampler auf Instagram verkündet. "Wir sind gesegnet und aufgeregt", hatte sie das Bild kommentiert. Es ist das erste Kind für Lindsay Lohan und den Finanzexperten Bader Shammas.

Lindsay Lohans Familie freut sich mit

Auch Lindsay Lohans Familie freut sich auf das Babyglück: "Mein ältestes Baby bekommt ein Baby. Es ist so verrückt, ich bin so glücklich, ich kann nicht aufhören zu grinsen", sagte Lindsays Mutter Dina Lohan (60) gegenüber "People". Lindsay habe sich schon immer Kinder gewünscht – "sie ist so mütterlich. Ihre Nichte Isabelle rennt immer sofort zu ihr, wenn sie sie sieht."

Nach vielen Skandaljahren: Gute Zeiten für die Schauspielerin

Seit dem letzten Jahr scheint es immer weiter aufwärts zu gehen für die Schauspielerin. Nach ihrer Hochzeit im Sommer spielte sie im Netflix-Weihnachtsfilm "Falling for Christmas" nach Jahren wieder eine Hauptrolle. Jetzt spielt bald ein kleiner Mensch die Hauptrolle in einem neuen Kapitel ihres Lebens – und Lindsay Lohan könnte dabei kaum glücklicher aussehen.

Quelle: "People", "RTL"

