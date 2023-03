Lindsay Lohans Mutter Dina hat über die Schwangerschaft ihrer Tochter gesprochen und einen Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben.

TV-Persönlichkeit Dina Lohan (60) hat sich im Gespräch mit dem US-Magazin "People" zur Schwangerschaft ihrer Tochter Lindsay (36) geäußert. "Mein ältestes Baby bekommt ein Baby. Es ist so verrückt, ich bin so glücklich, ich kann nicht aufhören zu grinsen", sagt die Mutter der Schauspielerin. "Es ist unglaublich. Wir sind so aufgeregt. Es ist so eine schöne Sache für mein Kind! Und ich liebe Babys. Wer tut das nicht?", fügte Dina Lohan hinzu, die zum zweiten Mal Großmutter wird. Ihr Sohn hat laut "People" seit Juni 2021 eine Tochter.

Gemäß Dina Lohan wollte ihre Tochter schon lange Mutter werden. "Lindsay hat Kinder immer geliebt, weil ich Kinder liebe und meine Mutter Kinder liebt; ich bin eine von vier", erklärt sie. "Wir haben eine große Familie, also wollte sie schon immer Kinder. Und sie ist so mütterlich. Ihre Nichte rennt einfach zu ihr, wenn sie sie sieht."

Sie schwärmt über ihren Schwiegersohn

Der Zeitpunkt für ein eigenes Kind sei für Lindsay und ihren Mann Bader Shammas nun perfekt. "Sie hat es versucht, und dann ist es passiert, das kleine Stäbchen war positiv. Es ist die richtige Zeit für sie und Bader ist ein Engel. Ihr Mann ist so süß und sie sind einfach sehr glücklich und bereit", sagt Dina Lohan. Den Geburtstermin könne sie nicht verraten, sonst gerate sie in Schwierigkeiten, aber man könne die Schwangerschaft bereits sehen, erklärt sie weiter. Auch das Babygeschlecht, das sie bereits erfahren habe, dürfe sie noch nicht verraten.

Lindsay Lohan und ihr Ehemann leben laut ihrer Mutter in Dubai. Dina Lohan steht aber laut eigener Aussage in ständigem Kontakt mit ihrer Tochter. "Sie fragt mich regelmäßig: 'Mama, was bedeutet das? Ich fühle mich so. Was ist das?'" Auch im Gruppenchat mit all ihren Kindern werde sich mehrmals täglich ausgetauscht. Wenn die Geburt anstehe, wolle sie dann ihrer Tochter "auf jeden Fall zur Seite stehen. Ich werde da sein."

Michael Lohan (62), Lindsays Vater und Ex-Mann von Dina Lohan, äußerte sich im Gespräch mit dem US-Promiportal "TMZ" zu seiner Tochter, mit der er schon seit Jahren ein gutes Verhältnis habe. Er gehe ebenfalls davon aus, dass die Geburt in Dubai vonstatten gehen werde und er in dem Fall wahrscheinlich nicht vor Ort sein könne. Er freue sich aber darauf, sein Enkelkind kurz danach kennenzulernen. Michael Lohan wisse ebenfalls bereits, ob es ein Junge oder ein Mädchen werde, werde es aber nicht verraten. Alles was zähle sei, dass das Neugeborene gesund sei.

Lindsay Lohan hat vor wenigen Tagen in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. "Wir sind gesegnet und aufgeregt", kommentierte sie ein Bild eines weißen Babystramplers, auf dem mit schwarzer Schrift "Coming soon" (zu Deutsch: "Kommt bald") aufgedruckt ist. Im Beitrag markierte sie zudem Bader Shammas. Ein Sprecher des Paares bestätigte dem US-Magazin "People", dass die Schauspielerin und ihr Partner vergangenen Juli geheiratet haben.