Lionel Messi holt nun auch einen Instagram-Rekord. Er schlägt Cristiano Ronaldo mit dem meist gelikten Post eines Sportlers.

Am Sonntag ist Lionel Messi (35) nicht nur Weltmeister geworden, sondern hat mit 26 WM-Spielen auch Lothar Matthäus (61) als Rekordspieler abgelöst. Nach dem Spiel hat Messi nun einen weiteren Rekord aufgestellt. Ein Instagram-Post des Argentiniers holte so viele Likes wie kein anderer eines Sportlers in der Geschichte der Plattform.

Lionel Messi hatte auf Instagram eine Bilderstrecke gepostet. Die Fotos zeigen ihn und seine Mannschaftskameraden beim Jubeln, mit und ohne Pokal. Über 55 Millionen Likes erntete Messis Post bisher. So viel Zuspruch hatte vorher nie ein Beitrag eines Sportlers auf dem Bilderdienst geerntet.

Die Bilder begleitet ein längerer Text. "WELTMEISTER", schreibt Messi auf Spanisch. "Ich habe es so oft geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann." Dann bedankt er sich bei seiner Familie und allen anderen Menschen, die ihn unterstützt haben. "Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir Argentinier, wenn wir gemeinsam und geeint kämpfen, in der Lage sind, alles zu erreichen, was wir uns vornehmen", heißt es weiter. "Der Verdienst gehört dieser Gruppe, die über der Individualität steht, es ist die Stärke von uns allen, die für den gleichen Traum kämpfen, der auch der Traum aller Argentinier war... Wir haben es geschafft!!!"

Messi bricht Rekord von Cristiano Ronaldo

Mit den mehr als 55 Millionen Likes bricht Lionel Messi einen Rekord seines ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo (37) - an dem er aber selbst beteiligt war. Cristiano Ronaldo hatte am 19. November 2022 auf Instagram ein Werbefoto für Louis Vuitton veröffentlicht. Darauf waren er und Messi bei einer Partie Schach auf einem Koffer des Luxuskonzerns zu sehen. 42 Millionen Likes gab es bis heute dafür.

Lionel Messi hatte das Werbebild übrigens auch auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Dort gefiel es aber "nur" 32,4 Millionen Nutzern...