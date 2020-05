Auf dem Fußballfeld gehört Lionel Messi zu den auffälligsten Persönlichkeiten überhaupt. Sechs Auszeichnungen als Fußballer des Jahres sprechen da für sich. Abseits des Rasens aber ist der Star des FC Barcelona ein eher stiller Typ, der selten mit großen Worten oder Gesten auffällt. Aus der Öffentlichkeit hält sich der Argentinier meist heraus.

Umso mehr wundern sich Fans über Bilder, die jetzt von Messi zu sehen sind: In einem Musikvideo tauscht der Superstar leidenschaftliche Küsse mit seiner Frau Antonella aus. Das Paar ist seit 2017 verheiratet und hat drei Söhne. Gemeinsam treten sie in dem Video zum Song "Antes Que el Mundo Se Acabe" (deutsch: "Bevor die Welt untergeht") des Rappers Residente auf. Der Clip wurde am Freitag hochgeladen und auf Youtube bereits mehr als 10 Millionen Mal angesehen.

Neben Messi küssen weitere Prominente im Video

Dort zeigt sich das Ehepaar überraschend extrovertiert. Allerdings auch für eine gute Sache: In dem Song wird an den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Krise appelliert. "Mehr als hundert Küsse aus der ganzen Welt" ist das Motto des Videos – Messi und seine Frau sind nur eines von vielen Paaren, die in dem Clip zeigen sollen, wie wichtig Liebe und Solidarität in dieser schwierigen Zeit sind.

Auch weitere prominente Sportler und Musiker tauchen darin auf. So haben sich Messis Landsmann Paulo Dybala von Juventus Turin und der mexikanische Box-Weltmeister Canelo Alvarez mit ihren Partnerinnen beteiligt. Hollywood-Schauspieler Ben Affleck wirkt ebenfalls mit seiner Freundin Ana de Armas mit, Sänger Ricky Martin mit seinem Mann Jwan Yosef.

Die meisten Fans aber sehen Lionel Messi aber offenbar lieber beim Fußballspielen als beim Knutschen mit seiner Frau zu. "Verstörend" finden einige das Video in den sozialen Netzwerken und machen sich Sorgen, dass Messis Kinder das Video aufnehmen mussten.

Quellen: Residente auf Youtube / "The Sun"