Lisa Kudrow bei der Film-Premiere von "Better Nate Than Ever"

Die Sitcom "Friends" machte Schauspielerin Lisa Kudrow zum Star. Die Serie veränderte ihr Leben aber nicht nur zum Positiven, wie sie nun in einem Podcast erzählte. Ihr Aussehen wurde plötzlich zum Problem.

In ihrer Paraderolle als unkonventionelle Phoebe Buffay in der Hit-Sitcom "Friends" scherte sich Lisa Kudrow null um gesellschaftliche Konventionen. Phoebe bestach durch Extravaganz und einer gesunden Portion Selbstbewusstsein. Im echten Leben hingegen war es um ihre Body Positivity weniger gut bestellt, wie Kudrow nun in dem Podcast "Podcrushed" ausplauderte.

Die 59-Jährige erzählte, wie sich ihr Körperbild während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie gewandelt habe. "Ich dachte, ich wäre einfach sehr dünn und könnte einfach alles tun. Erst bei 'Friends' wurde mir klar, dass ich nicht wirklich so aussehe, wie ich dachte, dass ich aussehe", sagte die Schauspielerin. "Das war so erschütternd und ich dachte: 'Ich muss wirklich abnehmen? Ich muss eine Diät machen? Oh nein.'"

Kudrow: "Habe meinen Körper erst in den Vierzigern akzeptiert"

Schuld daran, dass Kudrow sich plötzlich mit neuen Augen sah, waren die Kolleginnen – unabsichtlich. Denn Kudrow verglich sich mit diesen. "Es war lediglich die Tatsache, dass ich mich in der Show gesehen habe, dass ich mich in Outfits und Courteney und Jennifer in Outfits gesehen habe." Ihre Co-Stars Jennifer Aniston und Courteney Cox (58), die "wie Schwestern" für sie gewesen seien, hätten sie anschließend zu Kostümproben begleitet und ihr Ratschläge gegeben.

"Aber ich habe schnell gemerkt, dass es nicht nur um passende Kleidung geht. Ich will nicht sagen, dass ich übergewichtig war. Ich hatte nur einfach keine Ahnung von der tatsächlichen Form meines Körpers." Richtig akzeptiert habe sie ihren Körper erst in ihren Vierzigern. "Ich habe verstanden: 'Es ist in Ordnung. So sehe ich aus'", sagte die Schauspielerin. "Ich sagte mir: 'Tu das, was du tun musst, um gesund zu sein, aber dein Körper ist in Ordnung so.'"