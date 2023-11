Nach den anderen "Friends" hat sich auch Lisa Kudrow von Matthew Perry öffentlich verabschiedet. Sie dankt ihm für zahlreiche Dinge.

Rund zehn Jahre lang lief die Kult-Sitcom "Friends" im Fernsehen. Diese zehn Jahre seien die besten ihres Lebens gewesen, deutet die US-Schauspielerin Lisa Kudrow (60) in einem Instagram-Beitrag an, in dem sie sich von ihrem verstorbenen Kollegen und Freund Matthew Perry (1969-2023) verabschiedet, der Ende Oktober im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

Kudrow erinnert sich zunächst an die Anfänge der Serie zurück und postet dazu ein altes Foto, das die beiden zeigt. Nachdem sie den Piloten "Friends Like Us" gedreht hatten, "hast du vorgeschlagen, dass wir Poker spielen und du hast uns damit so viel Spaß gemacht, während wir angefangen haben, eine Beziehung aufzubauen. Danke dafür."

Lisa Kudrow musste täglich Tränen lachen

"Danke, dass du mich über etwas, das du gesagt hast, so heftig zum Lachen gebracht hast, dass meine Muskeln schmerzten und mir jeden Tag Tränen übers Gesicht liefen", schreibt die Schauspielerin weiter. Sie bedankt sich auch für seine Offenheit in einer Beziehung von sechs Menschen, "die Kompromisse erfordert hat" - und viele Gespräche. Kudrow spielt auf die Freundesgruppe aus "Friends", den sechsköpfigen Hauptcast, an.

Sie und Perry waren in der Serie neben Jennifer Aniston (54), David Schwimmer (57), Courteney Cox (59) und Matt LeBlanc (56) zu sehen, die sich ebenfalls kürzlich öffentlich von dem Verstorbenen verabschiedet haben. Wenige Tage nach seinem Tod hatten seine "Friends"-Kollegen zunächst in einem gemeinsamen Statement erklärt, dass sie "am Boden zerstört" seien und sich zu einem späteren Zeitpunkt melden wollten.

"Vielen Dank, dass du zur Arbeit erschienen bist, als es dir nicht gut ging, und dass du dann absolut brillant warst", schreibt Kudrow weiter. Und: "Vielen Dank für die besten zehn Jahre, die ein Mensch haben kann. Danke, dass du mir vertraut hast. Vielen Dank für alles, was ich durch die Bekanntschaft mit dir über Anmut und Liebe gelernt habe." Zuletzt bedankt sie sich für die Zeit, "die ich mit dir verbringen durfte, Matthew".

Die "Friends" wurden durch Matthew Perry zur Familie

Schwimmer hatte zuvor unter anderem erklärt, dass Perry die "Friends" zu einer Familie gemacht habe. "Und du hattest Herz", schrieb auch er bei Instagram. "Du warst damit großzügig und hast es mit uns geteilt, sodass wir aus sechs Fremden eine Familie gründen konnten." Aniston schrieb unterdessen davon, dass jeder im Leben Verluste durchmachen müsse: "Die Fähigkeit, wirklich in dieser Trauer zu verweilen, ermöglicht es einem, die Momente der Freude und Dankbarkeit dafür, jemanden so sehr geliebt zu haben, zu spüren. Und wir haben ihn zutiefst geliebt. [...] Es waren immer wir sechs."