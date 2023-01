von Julia Mäurer Die verstorbene Elvis-Tochter Lisa Marie Presley ist mit einer öffentlichen Trauerfeier auf dem Familienanwesen Graceland verabschiedet worden. Unter den Trauernden war auch Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew.

Im Alter von nur 54 Jahren ist Lisa Marie Presley am 12. Januar gestorben. Am Wochenende wurde die Tochter des King of Rock 'n' Roll auf dem Familienanwesen Graceland beigesetzt. Zur Trauerfeier sind zahlreiche Stars nach Memphis, Tennessee gereist und verabschiedeten sich mit bewegenden Auftritten von der einzigen Elvis-Tochter. Unter den prominenten Gästen war auch Sarah Ferguson, die in ihrer Rede ihre Ex-Schwiegermutter, die Queen zitierte. "Trauer ist der Preis, den wir für Liebe zahlen müssen", sagte Fergie. Die Ex-Frau von Prinz Andrew hätten viele vielleicht nicht sofort mit der Presley-Familie in Verbindung gebracht.

Sarah "Fergie" Ferguson und Lisa Marie Presley waren wie Schwestern

Tatsächlich waren Sarah Ferguson und Lisa Marie Presley seit Ende der Nullerjahre sehr eng miteinander befreundet, sahen sich wie Schwestern. Fast täglich sollen sie miteinander telefoniert haben. "Lisa Marie hat Fergie bewundert. Von dem Moment an, als sie sich trafen, gab es sofort eine enge Verbindung. Beiden war diese Freundschaft sehr wichtig, deswegen haben sie sie so privat gehalten. Lisa Marie hat nicht vielen Menschen außerhalb ihrer Familie vertraut, aber Sarah hat sie geliebt", sagte ein Freund Fergies der britischen Zeitung "Daily Mail".

Ferguson und Presley sollen ausgerechnet über die Skandale ihrer Ex-Männer zueinander gefunden haben. Bei Lisa Marie Presley waren es die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen Popstar Michael Jackson, mit dem sie von 1994 bis 1996 verheiratet war. Fergies Ex-Mann Prinz Andrew ist in den Missbrauchsskandal rund um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwickelt. Die beiden Frauen gaben sich immer wieder gegenseitig Halt und Unterstützung.

Als Michael Jackson 2009 völlig überraschend starb, soll Lisa Marie Presley auf Marbella in der Ferienvilla von Sarah Ferguson Unterschlupf gefunden haben, um in Ruhe trauern zu können. Ein Jahr später zog Presley mit ihrem vierten Ehemann, Musiker Michael Lockwood, in die Grafschaft East Sussex. Sechs Jahre lebte Presley in Großbritannien – und damit auch ganz nah bei ihrer Freundin Sarah Ferguson. Als die Ehe mit Lockwood 2016 scheiterte, ging Presley zurück in die USA.

2020 musste die vierfache Mutter den Suizid ihres Sohnes Benjamin verkraften. Auch damals stand ihr Fergie zur Seite. "Du warst in meinem dunkelsten Moment bei mir und ich bin es nun in deinem", schrieb die Herzogin von York. Den Tod ihres Sohnes habe Lisa Marie Presley nie ganz verwunden, sagte Fergie jetzt dem US-Portal "Page Six". Ihre Freundin sei auch an einem gebrochenen Herzen gestorben.

Quellen: "Daily Mail", "Page Six"