Die Love-Story von Lisa Marie Presleys Eltern machte weltweit Schlagzeilen: Priscillas Stiefvater war in Deutschland stationiert, dort kam es 1959 zu der schicksalhaften ersten Begegnung der damals 14-Jährigen mit dem "Love Me Tender"-Star Elvis Presley. Priscilla musste erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie im Mai 1967 in Las Vegas heirateten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Sechs Jahre lang waren der "King of Rock'n'Roll" und Priscilla verheiratet. Am Ende zog sie wegen seiner Tablettensucht die Reißleine. Es folgte die Scheidung und 1977 der Tod von Elvis Presley. Als er vor ihren Augen zusammensank, soll Lisa Marie gesagt haben: "Mein Papa ist tot." Priscilla Presley heiratete in ihrem Leben kein zweites Mal.

Mehr