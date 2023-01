von Luisa Schwebel Der King of Pop und die Tochter des King of Rock'n'Roll: Michael Jackson und Lisa Marie Presley beherrschten in den Neunzigerjahren die Schlagzeilen. Doch die Ehe war zum Scheitern verurteilt.

Als Lisa Marie Presley ihren späteren Ehemann Michael Jackson zum ersten Mal traf, war sie gerade mal sieben Jahre alt. Ihr Vater, Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, hatte sie 1975 zu einem Konzert des Musikers mitgenommen und ihn ihr vorgestellt. Doch es sollte noch etwa zwei Jahrzehnte dauern, bis sich ihre Lebenswege erneut kreuzten.

Lisa Marie Presley und Michael Jackson: eine turbulente Ehe

Als sie 1993 zueinander fanden, war Lisa Marie noch mit ihrem ersten Ehemann und Vater ihrer älteren zwei Kinder, Danny Keough, verheiratet. Und Michael Jackson? Der sah sich zum ersten Mal mit Vorwürfen des Kindermissbrauchs konfrontiert. Lisa Marie wurde zu einer seiner größten Stützen, auch dann, als Michael Jackson den Tabletten verfiel. Während eines Telefongesprächs fragte Jackson Presley scherzhaft, ob sie ihn heiraten würde. "Michael schätzte Lisas beruhigende Wirkung auf ihn so sehr, dass er während des Telefongesprächs eine Frage stellte, die sie beide überraschte", schrieb Jacksons Biograf J. Randy Taraborrelli.

Presley ließ sich von Keough scheiden und reiste gemeinsam mit Jackson in die Dominikanische Republik. Bei einer fünfzehn Minuten dauernden Zeremonie gaben sich die beiden das Jawort. Die Öffentlichkeit erfuhr allerdings erst Monate später was von der Hochzeit. "Mein Ehename ist Mrs. Lisa Marie Presley-Jackson. Meine Heirat mit Michael Jackson fand vor einigen Wochen in einer privaten Zeremonie außerhalb der Vereinigten Staaten statt", erklärte Presley im August 1994.

Kuss bei den MTV Video Music Awards

Nachdem sie ihre Ehe weitestgehend geheim gehalten hatten, überraschten Presley und Jackson bei den MTV Video Music Awards im Herbst desselben Jahres die Menge. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Niemand hätte gedacht, dass dies so lange dauern würde", sagte Michael Jackson auf der Bühne und drückte seiner frisch Vermählten einen innigen Kuss auf die Lippen. Im Interview mit Oprah Winfrey 2010 gestand Presley, dass ihr die Aktion nicht gefallen hatte. "Er wusste, dass ich das nicht mochte. Seine Hand war blau, als wir von der Bühne kamen. Ich hatte sie so fest zusammengedrückt. Aber als seine Frau musste ich solche Dinge tun", sagte sie der Moderatorin.

Der etwas merkwürdige Kuss auf der Bühne feuerte Gerüchte an, denen zufolge die Ehe der beiden ein PR-Stunt war. Als würde er das Gegenteil beweisen wollen, heuerte Michael Jackson seine Frau für den Videodreh zu "You Are Not Alone" an. Legendär wurden die Bilder, die den King of Pop mit seiner Ehefrau zeigten, knutschend und triefend nass.

Die Love-Story von Lisa Marie Presleys Eltern machte weltweit Schlagzeilen: Priscillas Stiefvater war in Deutschland stationiert, dort kam es 1959 zu der schicksalhaften ersten Begegnung der damals 14-Jährigen mit dem "Love Me Tender"-Star Elvis Presley. Priscilla musste erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie im Mai 1967 in Las Vegas heirateten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Sechs Jahre lang waren der "King of Rock'n'Roll" und Priscilla verheiratet. Am Ende zog sie wegen seiner Tablettensucht die Reißleine. Es folgte die Scheidung und 1977 der Tod von Elvis Presley. Als er vor ihren Augen zusammensank, soll Lisa Marie gesagt haben: "Mein Papa ist tot." Priscilla Presley heiratete in ihrem Leben kein zweites Mal.

Am Ende half alles nichts und die Beziehung scheiterte. Nach der Trennung im Dezember 1995 folgte 1996 die Scheidung. In einem Interview mit dem "Rolling Stone"-Magazin offenbarte Presley 2003, sie habe Jackson "retten" wollen. "Man wird hineingezogen in dieses 'Du armer, missverstandener Mensch, du...' Ich bin ein Trottel dafür. Ich bin in diese ganze 'Ich werde dich retten'-Sache hineingeraten", erklärte sie. "Das Einzige, was ich davon hatte, war ein Shitstorm. Und ich habe es überstanden. Jetzt sagen die Leute: 'Du scheinst einigermaßen zurechnungsfähig zu sein, du scheinst ziemlich gefestigt zu sein – was zum Teufel sollte das alles?' Das hat mir ein Stigma auferlegt. Ein 'Was zum Teufel hat sie sich dabei gedacht?' Stigma", sagte Presley.

Quellen: "Rolling Stone" / MTV / Oprah