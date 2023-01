von Luisa Schwebel Noch am Dienstag zeigte sich Lisa Marie Presley bei den Golden Globes. In einem Interview auf dem roten Teppich wirkte die Tochter von Elvis Presley bereits angeschlagen. Am Donnerstag starb sie nach einem Herzinfarkt. Das Ende eines tragischen Lebens.

Vor knapp drei Jahren ereilte Lisa Marie Presley der letzte große Schicksalsschlag ihres Lebens. Mit nur 27 Jahren nahm sich ihr Sohn Benjamin im Haus der Familie in Kalifornien das Leben. Presley zog sich anschließend aus der Öffentlichkeit zurück. Erst im August vergangenen Jahres, zwei Jahre nach dem tragischen Verlust, brachte sie ihre Trauer zu Papier.

Lisa Marie Presley ist tot

"Ich kann verstehen, dass die Menschen einem aus dem Weg gehen wollen, wenn sich eine schreckliche Tragödie ereignet hat. Vor allem, wenn man als Elternteil sein Kind verliert, denn das ist wirklich der schlimmste Albtraum", schrieb sie in einem Essay, das im "People"-Magazin erschien. "Ich kämpfe bereits mit mir selbst und mache mir unermüdlich und chronisch Vorwürfe, und das ist schon schwer genug, damit zu leben", gestand sie außerdem.

Presleys Leben war gezeichnet von Verlusten. Sie war erst neun Jahre alt, als sie Zeugin davon wurde, wie ihr Vater Elvis Presley zusammenbrach und starb. "Mein Papa ist tot", soll sie damals gesagt haben. In ihren Teenager-Jahren nahm Presley bereits so viele Drogen, dass ihre Familie Hilfe bei der Sekte Scientology suchte. Schmerztabletten, Opioide und Kokain – Presley versank im Teufelskreis. 2019 erklärte sie in einem Vorwort zu einem Buch über die Opioide-Krise in den USA: "Vielleicht lesen Sie dies und fragen sich, wie ich nach dem Verlust von Menschen, die mir nahestanden, auch Opioide nehmen konnte. Es brauchte nur eine kurzfristige Verschreibung von Opioiden im Krankenhaus, damit ich das Bedürfnis hatte, sie weiter zu nehmen."

Drogenkonsum und Entzüge

Details ihres Drogenkonsums kamen allerdings erst nach ihrer öffentlichen Scheidung von Michael Lockwood ans Licht. In einer eidesstattlichen Erklärung 2017 gab sie zu, nicht nur abhängig von Opioiden gewesen zu sein, sondern auch von Kokain, Schmerzmitteln und Alkohol. In mehreren Kliniken habe sie immer wieder versucht, clean zu werden.

Auch Presleys Liebesleben galt als turbulent. Viermal war die Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley verheiratet. 1988 heiratete sie Danny Keough, mit dem sie die Kinder Riley und Benjamin bekam. Die Ehe hielt sechs Jahre lang. Von 1994 bis 1996 war Presley die Frau an der Seite von Michael Jackson. Als Paar produzierten die beiden Unmengen an Schlagzeilen – der King of Pop und die Tochter des King of Rock'n'Roll, aufregender hätte man sich die Geschichte nicht ausdenken können. Doch auch diese Ehe war zum Scheitern verurteilt. In einem Interview mit "Rolling Stone" gab Presley 2003 zu, von der Idee "besessen" gewesen zu sein, Jackson zu retten. "Alles, was ich davon hatte, war ein Shitstorm. Und ich habe ihn überstanden", verriet sie.

Vier gescheiterte Ehen

Auf die Ehe mit Jackson folgte eine Kurz-Ehe mit Schauspieler Nicolas Cage. Nur 107 Tage lang waren die beiden verheiratet. Nach dem Ehe-Aus nannte Presley sich und Cage zwei "tyrannischen Piraten". "Und wenn ein Pirat einen anderen heiratet, wird er das Schiff versenken, darauf läuft es hinaus. Es war so eine Sache, bei der man jemanden heiratet, in der Hoffnung, entweder mein Leben zu stabilisieren oder all das zu verstärken, was vorher schon problematisch war. Es war also eher Letzteres, das ist alles", sagte sie.

Nach dem Scheitern ihrer Ehe gab Lisa Marie Presley zu, sie habe Michael Jackson retten wollen © Attlia Kisbendenek / DPA

Nach Cage ehelichte Presley Musiker Michael Lockwood. Das Paar war zehn Jahre lang verheiratet, bekam gemeinsam Zwillinge. Bis zu Presleys Tod stritten sich die Ex-Eheleute erbittert. Lockwood verlangte von seiner Ex-Frau Unterhalt – 40.000 Dollar im Monat – und behauptete, sie habe viel mehr Geld als sie vor Gericht anzugeben versuchte. Presley bestritt das und bezog sich auf verheerende Fehler ihres ehemaligen Beraters, die ihr eine Menge Geld gekostet hätten.

Noch am Dienstag erschien Lisa Marie Presley gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla bei den Golden Globes, wo Austin Butler für seine Elvis-Darstellung einen Award verliehen bekam. Bei einem Interview auf dem roten Teppich wirkte die Musikerin bereits schwach, klammerte sich am Arm ihrer Begleitung fest. Nach einem Herzinfarkt starb sie am Donnerstag im Krankenhaus, nachdem ihr erster Mann, Danny Keough, noch versucht hatte, sie mit einer Herzmassage zu retten.

Quellen: "People" / "Daily Mail" / "Rolling Stone" / ExtraTV