von Christina Klein Lisa Marie Presley starb im Alter von 54 Jahren. Knapp 30 Jahre vorher erbte die Tochter von Elvis Presley circa 100 Millionen Dollar, doch davon ist nicht viel geblieben.

Elvis Presley starb 1977 im Alter von nur 42 Jahren. Seine Alleinerbin war seine einzige Tochter, Lisa Marie Presley. Doch ihr Vater konnte nicht gut mit Geld umgehen, verprasste fast alles für spontane Trips und Anschaffungen. So soll das damalige Erbe nur um die 5 Millionen Dollar betragen haben. Doch als Elvis starb, hatte seine damals gerade mal neun Jahre alte Tochter noch keinen Zugriff auf das Geld.

Die nächsten Jahre, bis Lisa Marie Presley 25 Jahre alt wurde, verwaltete ihre Mutter Priscilla Presley den Nachlass und das mit einem enormen Geschäftssinn. Die Ex-Frau des King of Rock 'n' Roll schaffte es, in den anderthalb Jahrzehnten, das Vermögen auf sage und schreibe 100 Millionen zu erhöhen. Sie hatte die lukrative Idee, das Anwesen des Sängers, Graceland, für Fans und Touristen zu öffnen. Bis heute kann man hier das Wohnhaus Elvis' betreten, Unikate seines Idols in einem Museum bestaunen und vieles mehr. Sogar eine Live-Cam zeigt rund um die Uhr das Wohnhaus.

Berater von Lisa Marie Presley verkaufte 85 Prozent ihrer Firmenanteile

1993 durfte Lisa Marie Presley dann das geerbte Vermögen selbst verwalten und stellte den Berater und Geschäftsführer Barry Siegel ein. Diese Entscheidung sollte sich als katastrophal erweisen. 2005 verkaufte Siegel 85 Prozent von Presleys Anteilen an "Elvis Presley Enterprises" – einschließlich der Rechte von Lisa Marie am Namen und Bild ihres Vaters.

Elvis' Tochter blieben nur 40 Millionen Dollar und auch das sollte sich weiterhin dezimieren. Zwischen 2005 und 2015 soll fast das gesamte Vermögen aufgebraucht worden sein. Es heißt, dass es nur noch 14.000 Dollar waren, als sie Siegel 2015 feuerte. Im Jahr 2018 verklagte Lisa Marie Presley Barry Siegel und beschuldigte ihn, ihre Finanzen schlecht verwaltet zu haben. Auch Steuern soll der Geschäftsmann nicht ordnungsgemäß für Presley abgeführt haben. Zu dem Zeitpunkt hatten sich bereits Schulden in Höhe von 16 Millionen US-Dollar angehäuft. Den Dokumenten zufolge schuldete Presley von 2012 bis 2017 dem Staat mehr als 10 Millionen US-Dollar an Steuern und war mit Schulden von mehr als 6 Millionen US-Dollar auf ihrem Haus in Großbritannien belastet.

Auch privat gab es immer wieder Ärger, der ins Finanzielle der Sängerin reinspielte. Sie hatte vier Ehen hinter sich gelassen. Ihr letzter Ehemann (2006-2016) und Vater ihrer mittlerweile 14-jährigen Zwillingstöchter, Michael Lockwood, hatte Forderungen von 40.000 Dollar Kindesunterhaltszahlungen monatlich und 263.000 US-Dollar pro Jahr für seinen eigenen Unterhalt ihr gegenüber. Trotzdem das ehemalige Ehepaar sogar einen Ehevertrag besaß, kämpften sie immer wieder vor Gericht um Geld, nicht zuletzt, weil die Zwillingstöchter des Paares bei Lockwood lebten. Aber auch wegen aktueller Sachverhalte wie einer Forderung Lockwoods, finanzielle Anteile am Elvis-Biopic zu erhalten. Lockwood bestand darauf, dass Lisa Marie Presley mehr Geld besessen haben soll, als sie vor Gericht angab.

Fehlinvestitionen, Kreditkartenschulden und vieles mehr

Bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie sich das Vermögen von Lisa Marie Presley in Luft auflösen konnte. Siegel sprach damals vor Gericht von horrenden Ausgaben, Kreditkartenschulden, Entzugsklinikaufenthalten und Fehlinvestitionen, wie die in das Unternehmen hinter "American Idol", Core Entertainment, die nach wenigen Jahren insolvent gingen. Um die Geschäfte rund um "Amercian Idol" zu verwalten, stellte Barry Siegel der Erbin übrigens knapp 5 Millionen Dollar in Rechnung für ungefähr sieben Jahre. Dies entspricht einem Jahreseinkommen von rund 700.000 US-Dollar. Vor Gericht hieß es auch: "Hätte Siegel Presley die wahre Finanzlage des Trusts offengelegt und die Ausgaben auf die 'Einnahmen' des Trusts und nicht auf das Hauptvermögen beschränkt, hätte Presley bequem von einem Jahresbudget zwischen 1,5 und 2 Millionen Dollar nach Steuern leben können." Presley soll ihre finanzielle Lage nicht bewusst gewesen sein und Siegel soll diese auch andauernd vertuscht haben.

Als Lisa Marie Presley am 12. Januar 2023 an Herzproblemen starb, gab es wieder einen laufenden Gerichtsprozess mit ihrem Ex-Mann Lockwood. Dieser hatte die Tochter von Elvis Presley 2021 erneut vor Gericht gezogen und behauptete, Presley habe des Öfteren den Unterhalt nicht gezahlt, der Fall war zum Zeitpunkt ihres Todes noch offen. Lisa Marie Presley hinterlässt die 33-jährige Tochter Riley Keough, sowie die 14-jährigen Zwillingstöchter Finley Aaron Love und Harper Vivienne Ann Lockwood, die jetzt zu klären haben, wie das Erbe ihrer Mutter überhaupt aussieht und was der wahre Finanzstand Presleys war. Vermutlich werden die drei Töchter aber das Anwesen Graceland erben.

