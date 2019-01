Eigentlich zeigt sich Lisa Müller auf ihrem Instagram-Profil in Sachen Kleidung ziemlich bedeckt. Viel Haut sieht man bei der Ehefrau von Bayern-Profi Thomas Müller eigentlich nicht. Dafür postet die Dressurreiterin viele Schnappschüsse von sich im sportlichen oder eleganten Outfit. Doch ein Foto fällt aus der Rolle. Das zeigt die 26-Jährige jetzt nur mit einer Shorts und einem Bikini-Oberteil bekleidet. Dahinter lacht Ehemann Thomas ihr über die Schulter.

Das Foto kommentiert sie mit "Off to last dive", also: "Los geht's zum letzten Tauchgang". Offenbar verbrachte das Paar den Jahreswechsel gemeinsam in der Sonne.

Das Foto wird von Fans fleißig kommentiert und erhält viel Lob: "Tolle, natürlich schöne Frau!!!", schreibt einer. Auch andere sind beeindruckt vom durchtrainierten Körper der Dressurreiterin: "Super Body" oder "Hammer Figur", heißt es da.

Lisa Müller zurück auf Instagram

Eine Zeit lang hatte Lisa Müller die Kommentarfunktion ihres Accounts abgeschaltet und alle Fotos ihres Mannes von ihrem Feed gelöscht. Auch folgte sie ihrem Mann nicht mehr auf Instagram.

Lisa Müller zog damit offenbar Konsequenzen aus ihrer öffentlichen Kritik an Bayern-Trainer Nico Kovac Anfang November. Da postete sie nämlich in ihrer Instagram-Story während des Heimspiels der Bayern gegen den SC Freiburg eine Spielszene, in der ihr Mann in der 71. Minute vom Coach eingewechselt wurde. Dazu schrieb sie: "Mehr als 70 Minuten bis der mal nen Geistesblitz hat."

Laut Vereinshomepage hatte sich die Spielerfrau nach der Partie sofort beim Trainer entschuldigt. Und auch ihr Ehemann bezog direkt nach Abpfiff auf die Aktion Stellung. "Ich finde es im Nachhinein nicht super", sagte er bei "Sky". "Aber es war wohl aus der Emotion heraus. Sie liebt mich halt, was soll man machen?"